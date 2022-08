Viih Tube ganha surpresa em seu aniversário de 22 anos: ''Muito amada e feliz!''

Influenciadora digital Viih Tube completa mais um ano de vida e é surpreendida pelos amigos e familiares com festa

A influenciadora digital Viih Tube, que participou do BBB 21, completou mais um ano de vida na quinta-feira, 18, e recebeu uma surpresa da família!

A loira compartilhou um vídeo da homenagem que ganhou em seu aniversário de 22 anos e fez questão de agradecer aos pais, ao namorado, o ex-BBB Eliezer (32), que a pediu em namoro no último dia 17 com uma linda surpresa romântica, aos amigos e fãs.

No registro, publicado no Instagram, ela aparece esbanjando felicidade ao ver a família e amigos reunidos na data especial. Os também ex-BBBs Thais Braz, Rodrigo Mussi e Flay aparecem nas imagens.

"22! Surpresa! Eu sou tão grata por ter pais tão parceiros, um namorado tão cuidadoso, amigos tão leais, fãs tão fiéis e uma família que esbanja amor!", começou escrevendo.

"Obrigada meu Deus, o meu maior presente são essas pessoas na minha vida, acho que foi um dos melhores aniversários da minha vida, que eu realmente me senti muito amada e muito feliz! Só obrigada", disse ainda Viih.

Viih Tube ganha surpresa em seu aniversário:

Viih Tube surge nua em fotos na banheira

Viih Tube roubou a cena na web ao publicar algumas fotos ousadas na web no dia de seu aniversário! A loira compartilhou duas fotos em uma banheira, fazendo topless, e cercada de natureza nos registros e refletiu sobre seu aniversário na legenda do post: “Feliz aniversário para mim! Começando meu novo ciclo, meu novo ano, conectada com a natureza, como eu amo”.

