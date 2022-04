Viih Tube faz sequência de stories falando sobre sua relação com o Rodrigo Mussi

Esclarecendo sua grande proximidade com Rodrigo Mussi, Viih Tube faz sequência de stories

CARAS Digital Publicado em 01/04/2022, às 23h08

Nesta quinta-feira, Rodrigo Mussi (36) sofreu um acidente de carro! O ex-participante do BBB 22 foi arremessado para fora do veículo, sofreu traumatismo craniano e passou por uma cirurgia no Hospital de Clínicas de São Paulo.

Acompanhando tudo de perto, a influenciadora Viih Tube (21) dá apoio total à família e ainda ajuda a controlar as redes sociais do ex-BBB. Os dois se aproximaram após a saída do paulistano do BBB 22 e chegaram a trocar beijos durante o festival Lollapalooza.

Vendo toda esse auxílio da ex-sister e não tendo tanto conhecimento da grande amizade dos dois, a internet passou a questioná-la sobre o assunto. Na noite desta sexta-feira, Vitória fez uma sequência de stories esclarecendo essa situação.

Viih Tube fala sobre sua relação com Rodrigo Mussi

Reforçando que o gerente comercial está se recuperando da cirurgia, Viih Tube explicou que a amizade dos dois não é de agora, mas sim desde que ele saiu do BBB.

A influenciadora também disse que o Rodrigo sempre confiou muito nela e, então, acabou dando esse apoio a família dele, ajudando da forma que pode.

Finalizou pedindo corrente de orações pela vida do ex-BBB e revelou que qualquer outra informação, irá postar junto com a família no Instagram dele.

Confira a reação do público

viih tube tá com a família do rodrigo no hospital prestando apoio a família dele e tem comentário do pessoal dizendo que ela tá fazendo isso por fama. claro, a menina têm 22 milhões de seguidores, mas precisa de fama num momento desses. a internet é muito tóxica, meu deus — Bianca ˢᶜᶦ 🧜🏻‍♀️✨ (@sci_bia) April 1, 2022