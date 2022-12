Viih Tube faz 'caça ao tesouro' e ganha presente luxuoso de Eliezer: ''To apaixonada demais''

Grávida da primeira filha, influencer Viih Tube encontra presente após 'caça' pela casa, organizada por Eliezer

Nesta sexta-feira, 23, a influenciadora digital Viih Tube (22) foi surpreendida pelo namorado, Eliezer (32)!

O ex-BBB e pai da filha que a loira espera, a pequena Lua, decidiu inovar no jeito de entregar o presente de Natal para a amada e resolveu fazer uma espécia de "caça ao tesouro". Nos stories de seu Instagram, Viih mostrou o passo a passo.

"Gente, eu to bestinha. Acordei de boa, e o Eliezer me acordou com uma cartinha, disse que me daria só uma cartinha de presente de Natal, e eu falei que 'tá ótimo'. E na cartinha tinha enigmas", disse ela, que se derreteu: "Que coisa mais especial, eu tô apaixonada demais não dá."

A mamãe de primeira viagem teve que decifrar os enigmas para achar o presente, que estava escondido no quadro que ela ganhou quando foi líder no Big Brother Brasil no ano passado, além de abrir caixa com cadeado e senha. O mimo é um colar de lua e estrelas de ouro branco e diamantes, da Dryzun, que custa R$ 6.268.

"E no fim, desde a primeira pista ele disse "as estrelas levam até a lua, até o nosso maior tesouro." E o presente era uma joia de estrelas que levam até a lua", disse ela ao posar usando o colar.

Confira a 'caça ao tesouro' de Viih Tube:

Viih Tube comenta sobre reta final da gravidez de Lua

Recentemente, Viih Tube foi ao seu Instagram atualizar seus seguidores sobre a reta final de sua primeira gravidez. A influenciadora respondeu algumas perguntas enviadas por seus fãs.

A ex-BBB, a pedido de um seguidor, deu detalhes sobre o quartinho da filha Lua, que está chegando. “A cor do quartinho da Lua, ainda não mostrei o projeto pra vocês, são baseadas nas cores do Chá de Bebê que foram verdinho e lilás. Ficou a coisa mais linda o projeto”.

A participante do BBB 21 ainda foi perguntada se pretende ter uma babá para cuidar da primeira filha: “Não faço ideia, nunca fui mãe, não sei como é. Vou descobrir tudo agora, na pele. Mas assim, sei que ser mãe deve ser muito gostoso e ao mesmo tempo muito difícil. E muita gente tem em mente que todo famoso tem um monte de babá, coisa que se eu sentir que quero ter babá, não vou me sentir menos mãe por isso”.

