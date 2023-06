Viih Tube fala sobre ganho de peso após a gestação: 'Do PP ao GG'

Viih Tube disse que, apesar dos cuidados, engordou 22 quilos durante a gravidez da filha

Viih Tube abriu o jogo nesta quinta-feira, 29, ao falar sobre o seu ganho de peso após a gravidez de Lua, sua primeira filha com o ex-BBB Eliezer. A influenciadora disse que saiu do tamanho PP e passou a usar GG. Durante a gravidez, a mamãe de Lua ganhou mais de 20 quilos e saiu do tamanho 36 para o 44.

"Eu usava, da mesma loja que eu sempre compro, eu usava PP. Da mesma loja, essa calça é GG. Sendo muito honesta com vocês, não é algo que eu me orgulho não. Tem mulheres que se sentem bem mais gordinhas, mas não é o meu caso. Me sinto bem no PP", desabafou Viih Tube.

A ex-BBB esclareceu que as mulheres de sua família tem problema na tireoide, e que essa condição faz com que elas engordem com facilidade. "Minha mãe engordou 30 quilos. Minha prima 22. Eu me alimentei bem, fiz fisioterapia, fiz pilates, eu treinei, tive que fazer dieta por causa da anemia, e comi tudo o que eu senti vontade, mas isso não era um problema. Foi toda uma condição, foram várias coisas", disse.

A influencer de 22 anos contou recentemente que o está fazendo um tratamento estético e ele faz parte de seu retorno aos cuidados com si mesma após o nascimento da pequena, há 2 meses atrás.

"Não dói nada. Estou chocada", disse, mostrando as estrias. "Estou voltando a me cuidar, fiz o cabelo, estou cuidado do meu corpo e da minha saúde, vou voltar a treinar e uma coisa que estou fazendo é cuidar da minhas estrias. Tenho na parte interna da coxa, tenho umas brancas na barriga, tenho várias perdidinhas pelo corpo", explicou Viih.

Viih Tube revela insegurança em primeiro sexo após parto de Lua

A youtuber detalhou que se sentiu insegura ao fazer sexo pela primeira vez com seu marido, Eliezer, após o parto de Lua di Felice, primeira filha do casal, que está com dois meses de vida.

“Vários momentos [de insegurança]. Lá vão alguns deles: nos primeiros dias com a Lua, medo de fazer algo errado. Ela era muito molinha e indefesa; na minha amamentação, que fiz de tudo para aumentar a produção [de leite], e hoje já aceitei que vou até onde aguentar com a sonda; na primeira vez do sexo com o Eli pós-parto; primeiro banho que dei nela”, contou a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perifl oficial no Instagram.