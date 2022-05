Viih Tube esclarece sua relação com o ex-BBB Rodrigo Mussi

Após ajudar o ex-BBB Rodrigo Mussi desde que ele sofreu um acidente de carro, Viih Tube conta qual é a relação deles hoje em dia

CARAS Digital Publicado em 30/05/2022, às 13h07

A ex-BBB e influenciadora digital Viih Tube está muito próxima do ex-BBB Rodrigo Mussi durante o período de recuperação dele após o acidente de carro. O rapaz está morando na casa dela para que tenha todo o conforto e segurança em seu tratamento para recuperar a mobilidade após o longo período internado.

Agora, eles explicaram qual é a relação deles. Rodrigo contou que considera Viih como sua irmã mais nova. “A Viih foi uma grande amiga que apoiou meu irmão, me apoiou para caramba. Nesse momento, uma irmãzinha mais nova, parceira. Ela tem um coração enorme, foi um anjo para o meu irmão que estava perdido no que fazer. Deu para entender que ela realmente sofreu com tudo que aconteceu”, disse ele.

Viih Tube abre o jogo sobre a convivência com Rodrigo Mussi

Viih concordou e falou sobre a relação deles hoje em dia. “Ocupei um lugar na vida do Rodrigo e ele na minha, que acho que nunca tive. Ele me ajuda mais do que eu o ajudo e ele nem sabe”, disse ela, e completou: “Rodrigo é minha família. Minha casa é a casa dele. Sou muito sozinha e só tenho meus cachorros. É muito bom chegar do trabalho e ter ele lá. Fofoca, a gente aos montes! Me distrai depois de um dia intenso de trabalho. Tem dias que a gente passa o dia todo junto e fica só relaxando”.

Por fim, Viih declarou: “É claro que é amor, não tem como eu falar que não o amo. Vai muito além de relacionamento, paquera. É cuidado, preocupação. A palavra que sinto por ele é família, é claro, e fato que é muito bom para mim. A gente se ajuda muito e aprende com isso”.