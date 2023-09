Viih Tube emociona ao mostrar vídeo de mudança de seu corpo: ''Não me reconheço mais''

Com looks do passado, Viih Tube emociona ao mostrar que não tem mais o mesmo corpo e que não é mais a mesma pessoa após a maternidade

A influenciadora Viih Tube emocionou ao compartilhar um vídeo mostrando a mudança drástica pela qual passou após se tornar mãe. Nesta quarta-feira, 20, a empresária publicou o registro comovente e fez várias mães se identificarem com sua história.

Pegando looks memoráveis de sua carreira como atriz e ex-BBB, a esposa de Eliezer mostrou como eles não servem mais como antes em seu corpo. Viih Tube então refletiu não apenas sobre ter suas curvas afetadas após a gravidez, mas como se tornou uma nova pessoa ao ser tornar mãe de Lua, de cinco meses.

"Mas agradeço tudo que vivi e vi com você, me fez ser quem sou hoje! Cada fase e agora nova vida, novo corpo, novo momento, não me reconheço mais no espelho, é hora de mudar!", falou ela sobre a importância de seu passado em seu presente.

Nos comentários, a famosa foi muito elogiada pela iniciativa. "Te admiro muito", enalteceram a coragem da artista se mostrar com realidade. "Que vídeo lindo", aprovaram. "Me arrepiei inteira", comoveram-se.

Ainda nos últimos dias, a filha de Viih Tube e Eliezer explodiu o fofurômetro ao protagonizar seu ensaio de cinco meses no clima fitness. Com look de ginástica e cenário de academia, Lua esbanjou suas dobrinhas com muito charme.

É bom lembrar que a youtuber e o ex-BBB acabaram de pegar as chaves de uma mansão, localizada no mesmo condomínio da influenciadora Bianca Andrade. O casal decidiu por fazer uma reforma completa, adaptando a propriedade imensa para suas necessidades e gostos.

Viih Tube quebra o silêncio e rebate críticas sobre peso de sua filha

No último dia 21, o ex-BBB Eliezer usou suas redes sociais para se pronunciar sobre as críticas que sua filha, Lua di Felice, vem sofrendo na internet. Na ocasião, ele rebateu os comentários que afirmavam que a pequena estava acima do peso.

E desta vez, sua esposa, a influenciadora digital Viih Tube, resolveu quebrar o silêncio e falar sobre o assunto também. A ex-BBB decidiu responder às perguntas de alguns fãs através de seus stories do Instagram. E um de seus seguidores disparou uma questão que irritou a famosa.

"É normal a Lua estar tão cheinha?", indagou o internauta. Ao publicar foto com a filha, Viih rebateu as críticas. "Muita gente mandando isso (o que é completamente chato, irritante e cansativo). O Eli já falou sobre isso, mas eu fingi que não vi e não falei", iniciou a loira.

"Minha filha é completamente SAUDÁVEL. Ela ainda não come, só mama, na proporção correta, na frequência normal, e tá tudo bem!", explicou Viih, que continuou detalhando seus cuidados com Lua. "Ela tem um acompanhamento ótimo e obrigada pelas preocupações. Mas tá tudo ok e eu sempre quis ter uma bebê muito saudável e cheia de dobrinhas gostosas para apertar. E tá aí minha princesa".