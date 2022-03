Viih Tube e Rodrigo Mussi beijam muito no Lollapalooza

No lounge do evento, Viih Tube e Rodrigo Mussi foram vistos aos beijos e assumiram ficada

Os ex-BBBs, Viih Tube e Rodrigo Mussi, ficaram!

Neste sábado, 26, após cumprir seu papel como repórter do Gshow no Lollapalooza, a youtuber resolveu se divertir e mostrar que a filha andou depois do fim conturbado com Lipe Ribeiro.

No lounge do evento em São Paulo, Viih Tube e Rodrigo Mussi foram flagrados aos beijos. Eles não negaram ao Gshow que ficaram. "Ele beija muito bem", contou a youtuber para o site.

Além deles, os ex-BBBs, Thais Braz e Guilherme Napolitano também foram vistos aos beijos. Após boatos de affair, eles posaram grudados e trocando carícias para os fotógrafos.

Fim conturbado de Viih Tube e Lipe Ribeiro

Desde a Farofa da Gkay, Viih Tube e Lipe Ribeiro estavam tendo um relacionamento. Nos últimos dias, o ex-Fazenda comentou qual seria o motivo de não estarem mais juntos.

Indignada com a declaração do influenciador, a ex-BBB não ficou quieta e rebateu a declaração com sua versão da história.