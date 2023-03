Viih Tube e Eliezer falam da primeira vez do casal: "Foi tragédia"

Viih Tube e Eliezer abriram o jogo sobre primeira vez desastrosa e falaram da libido durante a gravidez

Viih Tube (22) e Eliezer (33) estão apaixonados mas apesar de toda a paixão, a primeira vez deles foi um tanto quanto esquisita. Ele contou que saiu a primeira vez com a influenciadora alguns dias após ter sido eliminado no BBB 22.

"Eu tinha acabado de sair do Big Brother, nunca tinha ficado com ninguém famoso. Conheci a Vitória, fiquei com ela e, 20 dias depois, fui para a casa dela. Na hora que o negócio ia acontecer, tive câimbra e, para não estragar o momento, decidi ficar nas preliminares para tentar relaxar. Foi tragédia, foi caótica, foi péssima”, lembrou ele.

Mas, se para ele foi uma tragédia, Viih Tube tem outra versão, dizendo que a hora da massagem foi um momento de intimidade e divertimento.

“Eu acho um absurdo ele falar isso. Foi muito engraçado como em uma cama foram duas visões, a visão dele e a minha. Para mim não foi caótico, foi até bom. Eu cheguei lá… e para a mulher chegar lá, já é um plus. Quando deu um B.O. no meio, a gente ainda deu risada e descontraiu”, ressaltou.

Sinceros, eles falaram que depois as coisas evoluíram bastante, principalmente depois que a youtuber descobriu que estava grávida.

“Quando eu engravidei, a gente escolheu fazer o assunto se tornar leve, até para quem estava acompanhando, porque nosso relacionamento é de um curto período”, explicou ela.

Viih Tube também falou sobre a libido durante a gestação

Os dois estão juntos há menos de um ano, e durante a gestação, Viih percebeu que sua libido mudou muito.

“Eu senti que variou muito. Eu comecei com muita libido, muita vontade. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas sabia que era algo hormonal. Quanto ao orgasmo, eu não sinto que foi diferente, acho que todos antes da gravidez e durante foram iguais… demorando apenas para acontecer devido à insegurança com o corpo e à preocupação em causar um desconforto ao bebê”, desabafou.