Viih Tube diz que demorou para entender abuso sexual sofrido na adolescência: "É preciso denunciar"

Viih Tube também falou sobre síndrome do pânico, relacionamentos e cancelamento

Viih Tube (22) compartilhou um episódio difícil de sua vida. Aos 16 anos, ela sofreu um abuso sexual por uma pessoa com quem estava começando um relacionamento.

Ela contou que repetiu diversas vezes o "não", mas não foi ouvida. Durante muito tempo, se culpou pelo ocorrido e demorou um ano para entender o que realmente tinha acontecido.

E, quando entendeu, a sua mãe queria denunciar, mas Viih disse não se sentia pronta para reviver este trauma.

A terapia foi fundamental para ajudá-la a entender o que aconteceu e a lidar com as consequências emocionais do abuso, principalmente porque, na época, ela trabalhava com a pessoa que a abusou.

"Eu percebi que não estava errada, pois quando contei para minha mãe, a reação dela foi de afirmar que eu estava certa. Mas mãe falando, a gente acha que é o lado leoa, o lado que quer defender. Então, mesmo minha mãe falando tudo isso, não foi suficiente para que eu achasse que não estava errada. O que foi suficiente, além da terapia, foi um outro namorado que eu tive que quando eu contei a história para ele começou abrir a minha cabeça trazendo se a situação fosse com ele e eu achava que ele reagiria", ressalta.

Para influenciadora, esse momento foi crucial para entender que isso se tratava mais do caráter do abusador do que sobre a própria pessoa.

"Eu reforço que sim, é preciso denunciar. Naquele momento, eu não tive essa força e quando eu quis ter, achava que estava tarde. E não tem tarde. Nunca vai ser tarde. Você pode denunciar a hora que você quiser", encoraja ela, admitindo que, com esses gatilhos, quase reviveu a síndrome do pânico sofrida quando ela tinha 11 anos.

Viih Tube fala sobre cancelamentos que sofreu

Viih também conta que passou por seu primeiro episódio de cancelamento quando confundiu Picasso (1881-1973) com Romero Britto (59), e que, após isso, a situação também se tornou motivo de deboche.

Além disso, um episódio impactante, em que o cancelamento resultou em agressões, foi quando um homem a atacou na rua em decorrência desses cancelamentos.

"Eu ia na escola e tinha acabado de descobrir a síndrome do pânico. Eu tinha entre 14 e 15 anos e aí quando eu chegava na escola era tanto deboche que até a minha professora de inglês fez uma questão da prova sobre Romero Britto e Picasso. Ela nunca leu a prova antes de começar a aula e, neste dia, ela fez a questão de ler a prova inteira só destacar essa pergunta. Fiquei morrendo de vergonha e com vontade de chorar", ressalta.