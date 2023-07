Viih Tube detona críticas que recebe por falar sobre vida sexual: ‘Me estressar’

Influenciadora digital Viih Tube toma decisão drástica após receber críticas sobre expor vida sexual

Nesta última sexta-feira, 7, a influenciadora digital e youtuber Viih Tube decidiu usar suas redes sociais para rebater alguns comentários negativos que vem recebendo após expor sua vida sexual com o marido, o ex-participante do Big Brother Brasil 22, Eliezer. Por conta das críticas, a mamãe da pequena Lua di Felici decidiu comunicar que não vai mais expor suas intimidades com os internautas.

“Eu decidi que eu não vou mais falar sobre minhas intimidades com o Eli. Saibam que quando eu conto alguma coisa para vocês, eu e ele estamos super alinhados. Eu jamais vou expor alguma coisa pessoal minha sem meu próprio marido saber ou estar de acordo”, começou a influenciadora digital, em um vídeo através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram.

“Mas, a gente sempre gostou de influenciar positivamente o lado sexual dos casais. De esperar o tempo da mulher no puerpério, dos homens saberem como é o orgasmo feminino, de respeitarem o tempo da mulher para chegar lá, entre outras dicas que a gente sempre deu. Porém, ultimamente, muitas pessoas não estão gostando mais desse tipo de conteúdo e achando que é muito íntimo”, completou a ex-participante do Big Brother Brasil 21.

Há um tempo, Viih vem compartilhando como foi retomar sua vida sexual com Eli após o nascimento da filha. Então, a influenciadora digital revelou o motivo de falar abertamente sobre as experiências que está vivendo.

“Porém, depois que eu postei o vídeo contando como foi minha primeira vez no pós-parto, recebi muitos comentários positivos, mas muitos negativos também. Muitos positivos falando: ‘Nossa Viih, super me identifiquei’ ou ‘Ninguém me contou que ia doer’. Eu mesma não sabia, ninguém tinha me avisado! Muitas gravidinhas me falando: ‘Nossa, que bom que você me falou, nem imaginava que ia doer’”, contou.

“Eu acho um conteúdo importante, falar sobre a sexualidade feminina. Porém, muita gente falou: ‘Ai, é algo muito íntimo, muito pessoal, para de expor, que coisa chata, coisa feia’. Daqui a pouco, a internet está me cancelando por falar abertamente de um assunto que eu acho importante, então eu decidi não falar mais. Vou conversar com o Eli também sobre não falar mais. A gente acha que super agrega, por´me, até que ponto vale falar sobre o que eu gosto, mas ficar ouvindo mimimi?”, refletiu Viih.

Viih ainda aproveitou para relembrar que sempre falou sobre esses assuntos. “Desde os meus 18 anos eu falo disso. Já falei de masturbação, de orgasmo, já falei de relatos de mulheres e de várias coisas importantes. Mas até que ponto vale falar de algo que eu acho importante e ficar com essa ansiedade que me dá com as pessoas falando coisas negativas?”

“Eu estou numa onda tão na paz, tão feliz com o meu conteúdo, que para quê eu vou me estressar com isso? Quem gostava não vai mais ouvir de mim conselhos dessa parte. A não ser que a gente desconstrua isso de novo e seja tranquilo conversar com vocês. Mas, por enquanto, não quero me estressar e causar uma ansiedade em mim”, finalizou.

Viih tube rebate críticas por expor a vida sexual parte 1 pic.twitter.com/F1E07LE2wj — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) July 8, 2023

Viih tube rebate críticas por expor a vida sexual parte 2 pic.twitter.com/AIkO8PSCdq — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) July 8, 2023