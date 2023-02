Viih Tube desabafa sobre críticas ao seu relacionamento com Eliezer: "Me machuca"

Viih Tube usou as redes sociais para falar sobre comentários maldosos que vem recebendo

Viih Tube (33) usou suas redes sociais para desabafar sobre as críticas sobre seu relacionamento com Eliezer (22).

A influenciadora contou que tem recebido comentários maldosos durante toda a gestação, e dessa vez, estava cansada de ler opiniões desrespeitosas sobre seu namorado.

"É o tempo inteiro falando mal da aparência do Eli, até da risada dele, das nossas escolhas, da nossa filha", desabafou.

"Vocês ferem pessoas! Eu não estou falando nem do Eli, porque ele nem liga pra isso, mas me machuca ler coisas horríveis sobre a pessoa que amo e a nossa família", escreveu.

Ele revelou que sofreu com alopecia, condição que causa perda de cabelo, após receber ataques na internet ao divulgar que seria pai pela primeira vez.

Eliezer esclarece decisão de não colocar seu sobrenome na filha com Viih Tube: "Partiu de mim"

Eliezer explicou o motivo de ter abdicado de colocar o seu sobrenome na filha, Lua, que espera com Viih Tube.

O nome completo do ex-BBB é Eliezer do Carmo Neto, enquanto o de Viih Tube é Vitória de Felice Moraes. O casal anunciou a gravidez em setembro de 2022.

Em um texto publicado nas redes sociais, ele contou que a bebê terá apenas o registro da mãe, e que os dois concordaram que é "forte como está".

"Essa foi uma decisão que partiu de mim. A Viih até insistiu que eu colocasse, mas o nome dela será Lua Di Felice, que significa 'Lua de Felicidade'. O meu sobrenome no meio ia 'cortar' e no final o 'de felicidade' ou 'Di Felice' ia virar coadjuvante, já que a regra é sempre o primeiro e o último sobrenome. E é isso. Para mim, o nome é lindo e forte do jeito que está, e eu sou total desapegado com 'ah, mas não tem o meu sobrenome'", explicou ele.