Viih Tube desabafa após ser criticada por mostrar manequim GG: 'Sinto vergonha'

Após sair do PP para o GG, Viih Tube desabafa ao ser criticada por exibir a realidade da transformação de seu corpo

A influenciadora Viih Tube vem compartilhando o lado real da maternidade que está vivendo com sua primeira filha com o ex-BBB Eliezer, a pequena Lua. Nesta quinta-feira, 29, a empresária revelou que saiu do manequim PP para o GG após o nascimento da herdeira e mostrou para muitas mães que também passa pela transformação do corpo, não conseguindo ainda voltar ao que era antes.

Após falar sobre o ganho de peso durante o período e ajudar diversas mulheres com a exibição de sua situação, Viih Tube recebeu críticas. Algumas pessoas começaram a falar que ela pode fazer plásticas e tem dinheiro para mexer em seu corpo como desejar.

Chateada com os julgamentos, ela escreveu um desabafo em seus stories, deixando claro que no momento a prioridade é a amamentação de Lua e não realizar intervenções. "Gente, postei falando do meu peso e das calças e vi muitos comentários falando sobre. 'Aí você fala de um jeito como se não fosse ou pudesse fazer uma plástica'. Sério mesmo que vocês acham que com uma bebê de 3 meses amamentando eu consigo ligar ou priorizar isso?", começou dizendo.

"Óbvio que tenho dinheiro pra fazer cirurgia, mas é exatamente sobre você não se cobrar tanto com isso nesse momento. Já me cobro tanto com amamentação porque é meu sonho e meus melhores momentos são dela no meu peito", esclareceu sua escolha.

Viih Tube então terminou o desabafo falando como está se sentindo. "Vocês acham que eu to amando não estar com o corpo que me deixa feliz por likes? Eu sinto vergonha muitas vezes, porque não me sinto bonita, tenho dificuldade de me reconhecer no espelho diversas vezes também. Vocês precisam ter mais senso", declarou.

Ainda nos últimos dias, a ex-BBB também abriu o jogo sobre a insegurança de fazer sexo com Eliezer após o nascimento de Lua. A famosa já havia deixado claro que a vida sexual mudou depois do parto e que precisavam se programar para conseguir fazer sem afetar a rotina da bebê.

Viih Tube mostra noite difícil com a filha Lua: “Nos berros”

Recentemente, Viih Tube surpreendeu seus seguidores ao mostrar um pouco mais da maternidade real em seu Instagram. A influenciadora mostrou que a filha recém-nascida Lua estava com alguns probleminhas de saúde e passou por apertos durante a noite.

“Hoje o dia tá muito difícil, Lua tá nos berros e eu e a pediatra estamos começando a achar que possa ser algum tipo de refluxo, porque nem todo refluxo o bebê regurgita sem parar”, começou explicando a ex-BBB para seus seguidores.

Viih ainda comentou o refluxo: “Existem casos mais silenciosos, e que causam queimações no estômago, ela estava tomando uma medicação pra isso e tava uma princesa, agora que parei uns dias pra vermos como ia ficar e ela está malzinha de novo”.

A influenciadora voltou a falar com seus seguidores às 5 da manhã e desabafou: “Tô a 2 horas com a Lua chorando sem parar e soltando muito pum, agora já estamos achando que a vacina do rotavírus (que tem o vírus enfraquecido) que tá dando dor de barriga nela. Ela não para de peidar e de chorar muito, já foi todo o tipo de massagem, posição, bolsinha morna, tudo!”.

“Agora no desespero, tentei outro remédio, se Deus quiser vai passar. Eu tô exausta, não tô raciocinando direito mais, sabe?”, ainda comentou a mamãe de primeira viagem.

Foi só as 6 da manhã que Viih mostrou que conseguiu fazer a pequena Lua dormiu. Porém, minutos depois, a participante do BBB 21 escreveu: “Alarme falso, ficou 5 minutos no berço e acordou”. Foi só meio-dia desta quinta-feira, que Viih mostrou que a bebê dormiu em seu colo mamando.

“Gente, tudo indica que seja um quadro de ‘virose’, como reação da vacina do rotavírus, já que é uma vacina com vírus enfraquecido direto nos bebês. Ela tá com muita dor de barriga, sinais de ânsia (tentando vomitar) e ficou febril no segundo dia e acordou toda suja hoje”, revelou a loira.

Viih ainda comentou sobre o diagnóstico da filha: “Eu sinceramente prefiro que seja isso pra passar logo, do que ser qualquer alergia ou outra coisa”.