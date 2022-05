Viih Tube comenta fofoca sobre Bianca Andrade: 'Vou ter que devolver a coroa'

Viih Tube faz comentário inusitado após ver rumores de que 'pegação' de Bianca Andrade e brinca com a amiga

CARAS Digital Publicado em 27/05/2022, às 16h09

A ex-BBB e influenciadora digital Viih Tube fez uma brincadeira com a também ex-BBB e influenciadora digital Bianca Andrade nas redes sociais. Ela viu os rumores de que a amiga estaria em uma fase de pegação após o fim do namoro com Fred. Nesta semana, Bianca foi alvo de rumores de que teria ficado com o ator João Guilherme.

Assim, Viih se divertiu e disse que iria devolver a coroa de 'pegadora' para a amiga. “Gente, a Bianca tá voltando, vou ter que devolver a coroa dela, falei com ela na quarta e disse que estava calminha, calminha... Onde, amiga? Só dá você no meu feed, vou ter que devolver! Farofa chega logo”, disse ela nas redes sociais.

Vale lembrar que Viih Tube deu o que falar no evento Farofa da Gkay do ano passado. Ela ficou com vários rapazes e não escondeu isso de ninguém.

Confira o post de Viih Tube sobre Bianca Andrade: