Viih Tube celebra um ano de relacionamento com Eliezer: "O cara mais incrível!"

Os pais de Lua, Viih Tube e Eliezer trocaram homenagens românticas nas redes sociais para celebrar a data especial

Os pais da pequena Lua, Viih Tube (22) e Eliezer (32) completaram um ano de relacionamento nesta quinta-feira, 4, e claro, a data tão importante não poderia de passar em branco nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, a influencer e ex-BBB se declarou para o amado e para ilustrar, selecionou uma série de cliques de momentos românticos que passaram juntos ao longo desse período entre namoro e casamento.

"Hoje / 1 ano atrás. Faz 1 ano que nos conhecemos pessoalmente, pra você era só um trabalho juntos, pra mim, já era um gato que eu queria ficar e não se tocava. Saímos do trabalho, fomos pra After e numa brincadeira de “verdade ou desafio” perguntaram “É verdade que você ficaria com alguém da roda?” E você logo “A vitória”. Eu fiquei tipo “gente amém ele se tocou", iníciou ela.

E prosseguiu, contando como se conheceram: "E se me contassem naquele dia “ah esse cara que você ficou hoje, vai ser pai da sua filha, vocês vão casar, comprar uma casa juntos, dividir a vida e tudo isso em 1 ano”. Eu nunca acreditaria, e nunca acreditaria que seria TÃO perfeito e incrível como tá sendo", contínuou.

Por fim, ela se declarou para o amado com todo seu romantismo: "Você é o cara mais incrível que já conheci, o melhor pai que eu podia dar pra minha filha e o melhor esposo que eu poderia ter! Sem contar que é o cara mais gostoso, engraçado, inteligente, criativo, paciente, gentil, parceiro que já conheci na minha vida, e agora é meu esposo! Aí Deus eu merecia tudo isso mesmo?", finalizou ela ao compartilhar os registros em que aparecem agarradinhos em diversos momentos.

Eliezer, por sua vez, fez questão de retribuir o carinho e se derreteu pela namorada em seu perfil: "Hoje faz exatamente 1 ano que a gente se viu pela primeira vez. Quem diria que aquele verdade e consequência ou aquela noite desastrosa de 365 dias atrás, ia se tornar isso neh? E para os haters que nos cancelaram quando viram que estávamos juntos, fizeram bolões e nos deram 1 semana, 3 meses ou 'espera até a farofa' também dedico esse reels pra vocês".



Eliezer emociona Viih Tube ao fazer tatuagem para a família

O ex-participante do BBB 22, Eliezer compartilhou uma novidade e tanto com os fãs. É que o marido de Viih Tube resolveu fazer uma tatuagem em homenagem à família. O pai corujatatuou no braço sua digital, a da esposa e o pé da filha do casal, a pequena Lua.

Em seu perfil no Instagram, ele postou um vídeo mostrando os detalhes da homenagem que planejou para sua família, e explicou que conseguiu a digital da amada dizendo que seria usada para um trabalho. "Ela nem desconfiou", confessou.