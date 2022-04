Viih Tube agradece apoio após acidente de Rodrigo Mussi e rebate comentários maldosos

Influenciadora Viih Tube atualiza fãs sobre estado de saúde de Rodrigo Mussi após acidente de carro e desabafa sobre críticas

CARAS Digital Publicado em 01/04/2022, às 10h11

A influencer Viih Tube (21) tem usado suas redes sociais para falar sobre o estado de saúde de Rodrigo Mussi (36) após acidente de carro.

O segundo eliminado do reality BBB 22 precisou passar por duas cirurgias na noite de quinta-feira, 31, após sofrer traumatismo craniano e fraturas no corpo. O quadro do gerente comercial é delicado, mas estável.

Na manhã desta sexta-feira, 01, a loira, que está ajudando a família do ex-brother durante a internação, agradeceu as mensagens de carinho dos amigos e fãs dele. Os dois se aproximaram após a saída do paulistano do BBB 22 e chegaram a trocar beijos durante o festival Lollapalooza.

"Gente, bom dia, vindo aqui só agradecer mesmo a todos amigos dele que me chamaram pra ajudar em qualquer coisa, ele vai ficar feliz demais com tanta gente que o ama e todas as correntes de oração que fizeram, ansiosa pra contar tudo pra ele e o quanto ele é querido por vocês", disse Viih Tube em sua rede social.

Na sequência, ela rebateu comentários maldosos que tem recebido na web sobre estar se achando namorada de Mussi. "No momento como esse e as pessoas me perturbando, falando que to me achando a namorada dele, isso me preocupa. Vocês não fariam isso por um amigo? Somos amigos desde que ele saiu [do BBB22] e termos ficado foi o de menos! Nem sabem da nossa relação, sei que ele confia em mim, não enche, p****", disparou.

Rodrigo Mussi segue internado e ainda não pode receber visitas

Viih Tube divulgou que ainda não estão sendo autorizadas as visitas a Rodrigo Mussi. "Entendemos a preocupação de amigos próximos, conhecidos e até seguidores. Mas nesse momento não será possível a visita de ninguém no hospital! "Pedimos a gentileza de respeitarem esse momento, não podemos atrapalhar o funcionamento da UTI e precisamos dessa compreensão de todos! Amigos podem ajudar nesse momento orando e jogando energias positivas para o Rodrigo", disse em comunicado.

No BBB 22, Paulo André (23) impressionou os espectadores ao comentar sobre tragédia, mesmo sem saber do ocorrido com o colega de confinamento fora do programa. "Tomara que não tenha acontecido nenhuma tragédia", disse o atleta após Eliezer (31) falar sobre a chuva no Rio de Janeiro.

Confira as publicações de Viih Tube sobre Rodrigo Mussi:

Gente bom dia, vindo aqui só agradecer mesmo a todos amigos dele que me chamaram pra ajudar em qualquer coisa, ele vai ficar feliz demais com tanta gente que o ama e todas as correntes de oração que fizeram, ansiosa pra contar tudo pra ele e o quanto ele é querido por vcs — Viih Tube (@viihtube) April 1, 2022