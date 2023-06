Viih Tube acusa Eliezer de traição após sonho: 'Minha intuição não falha'

Após sonho, Viih Tube acusa Eliezer de traição e ex-BBB entra em pânico ao ter separação solicitada pela companheira

Após ler muitas notícias sobre traição, a influenciadora Viih Tube acabou sonhando que o ex-BBB Eliezer a traiu. Nesta quinta-feira, 22, o pai de Lua compartilhou stories contando que entrou em pânico ao ser acusado de infidelidade pela companheira, que até pediu separação.

Sem saber o que estava acontecendo, Eliezer foi pego de surpresa ao tentar dar um beijo em Viih Tube e na filha. No momento, a youtuber pediu para ele sair e falou da traição. Ele pensou que era brincadeira, mas ela continuou com a acusação, perguntando até quem seria Brenda.

Diante da situação, o ex-BBB procurou em sites de fofoca se havia alguma notícia sobre isso, de alguém tentando criar história, já que ele não sai de casa há meses e só fica na companhia da mãe de sua filha. Após, ele compartilhar a história que não passava de um sonho da esposa, Viih Tube se pronunciou e explicou o que houve.

"Eu vi o querido Eliezer contando do meu sonho aqui em público então eu vou falar porque levei tão a sério, não sei se vocês se recordam, mas a última vez que eu sonhei que eu fui traída, eu fui mesmo, não é mesmo? Quem lembra no Big Brother, que eu sonhei que tinha sido corna e tinha sido corna mesmo? Então assim, a minha intuição não falha, não falha, pode ter falhado dessa vez, pode ter falhado dessa vez, mas eu fiquei bem esperta e falei: 'quem é Brenda?' Então assim, se alguma Brenda chamar ele, gente, o macho é meu, eu to me defendendo aqui de nervoso", disparou ela.

A famosa então comentou que consumiu muitas notícias sobre o assunto e que talvez isso tenha influenciado seus pensamentos. "Às vezes os sonhos são pra nos dar um sinal, entendeu? Um sinal pra eu já preparar ele que quem sabe, a tentação vem, ai ele vai ficar mais esperto, assustei mesmo", declarou.

É bom lembrar que, neste ano, o casal celebrou seu primeiro Dia dos Namorados juntos. A relação aconteceu bem rápida após ficarem pela primeira vez, desde então, eles não se desgrudaram e iniciaram o namoro até descobrirem a gravidez de Lua.

Viih Tube mostra noite difícil com a filha Lua: “Nos berros”

Nesta quinta-feira, 15, Viih Tube surpreendeu seus seguidores ao mostrar um pouco mais da maternidade real em seu Instagram. A influenciadora mostrou que a filha recém-nascida Lua estava com alguns probleminhas de saúde e passou por apertos durante a noite.

“Hoje o dia tá muito difícil, Lua tá nos berros e eu e a pediatra estamos começando a achar que possa ser algum tipo de refluxo, porque nem todo refluxo o bebê regurgita sem parar”, começou explicando a ex-BBB para seus seguidores.

Viih ainda comentou o refluxo: “Existem casos mais silenciosos, e que causam queimações no estômago, ela estava tomando uma medicação pra isso e tava uma princesa, agora que parei uns dias pra vermos como ia ficar e ela está malzinha de novo”.

A influenciadora voltou a falar com seus seguidores às 5 da manhã e desabafou: “Tô a 2 horas com a Lua chorando sem parar e soltando muito pum, agora já estamos achando que a vacina do rotavírus (que tem o vírus enfraquecido) que tá dando dor de barriga nela. Ela não para de peidar e de chorar muito, já foi todo o tipo de massagem, posição, bolsinha morna, tudo!”.

“Agora no desespero, tentei outro remédio, se Deus quiser vai passar. Eu tô exausta, não tô raciocinando direito mais, sabe?”, ainda comentou a mamãe de primeira viagem.

Foi só as 6 da manhã que Viih mostrou que conseguiu fazer a pequena Lua dormiu. Porém, minutos depois, a participante do BBB 21 escreveu: “Alarme falso, ficou 5 minutos no berço e acordou”. Foi só meio-dia desta quinta-feira, que Viih mostrou que a bebê dormiu em seu colo mamando.

“Gente, tudo indica que seja um quadro de ‘virose’, como reação da vacina do rotavírus, já que é uma vacina com vírus enfraquecido direto nos bebês. Ela tá com muita dor de barriga, sinais de ânsia (tentando vomitar) e ficou febril no segundo dia e acordou toda suja hoje”, revelou a loira.

Viih ainda comentou sobre o diagnóstico da filha: “Eu sinceramente prefiro que seja isso pra passar logo, do que ser qualquer alergia ou outra coisa”.