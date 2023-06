Vídeo de Viih Tube com a filha gera polêmica nas redes sociais: "Tantas pessoas queriam"

Vídeo de Viih Tube gera polêmica; entenda o que aconteceu que irritou alguns fãs

Um vídeo da influenciadora Viih Tube confundiu os fãs nas redes sociais neste final de semana. É que ela publicou um vídeo inédito da filha Lua di Felice pisoteando grãos de feijão. O vídeo rendeu comentários de alguns fãs e gerou polêmica.

Isso porque alguns criticaram a influenciadora por "desperdiçar" os grãos. "Não jogue esse feijão fora", criticou um. "Espero que ela aproveite esse feijão! Parece clichê mais, tantas pessoas queriam ter esse feijão em casa agora?", alfinetou outro.

Só que outros fãs defenderam a influenciadora e lembraram que a prática é para o desenvolvimento do bebê. " Atividade sensorial com feijão e outros grãos estimula bebês a perderem o medo de andar ", explicou um. "Que linda! Muito bom fazer essas atividades!!! A maioria de nós mamães mais antigas nem sabiam dessas dicas. Parabéns!", disse outro.

No último sábado, a filha de Viih Tube deu um show de fofura e beleza em uma nova foto no colo da mãe. Usando uma roupa de tom marrom, a ex-BBB surgiu radiante com a menina vestindo um macacão de tom parecido de sua roupa.

Viih Tube detalha cuidados com a alimentação durante amamentação da filha

Viih Tube tem dividido várias etapas da maternidade com seus seguidores das redes sociais, e nesta quinta-feira, 8, ela deu detalhes sobre seus cuidados com a alimentação enquanto amamenta a filha, Lua, que nasceu em abril, fruto de seu relacionamento com o ex-BBB Eliezer.

"Minha alimentação amamentando, o ideal é estar saudável! Seguindo a minha médica, você não precisa ser radical e sair arrancando tudo, você sabe o que é porcaria e o que não é. Quando postei o vídeo de cólica muita mãezinha questionou o que eu estava comendo pra me ajudar. Quando eu estava grávida também ouvi muito 'você engordou porque chutou o pau da barraca' e não foi bem assim!", confessou ela.