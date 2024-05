Vídeo de Narcisa viraliza e público defende: ‘Impossível cancelar’

Narcisa Tamborindeguy causa polêmica ao publicar vídeo em apoio às vítimas do Rio Grande do Sul e público a defende nas redes sociais

Viralizou nesta segunda-feira, 13, um vídeo em que a socialite Narcisa Tamborindeguy (57), pede ajuda às vítimas das chuvas do Rio Grande do Sul, após tragédia que resultou das chuvas em diversas cidades da região gaúcha. Nas redes sociais, o público que acompanha as pérolas de Narcisa a algum tempo, saíram em defesa da socialite.

No vídeo em questão, Narcisa pede ajuda às vítimas das enchentes do RS, de dentro do mar, em meio às ondas: “Vamos ajudar o Rio Grande do Sul! O meu coração está com o Rio Grande do Sul! Podem ver as doações no meu Instagram! Beijo, eu amo o Rio Grande do Sul!"

Nos comentários da publicação, o público iniciou uma série de críticas, alegando que foi de péssimo tom o ambiente escolhido por Narcisa para gravar o vídeo: “Gente, achei uma péssima ideia o local da gravação do vídeo.” escreveu uma internauta.

Contudo, o público que já a acompanha a mais tempo, saiu em defesa de Narcisa. Ainda no Instagram, uma internauta escreveu que esse é o jeito dela de amenizar essa tragédia e fez um pedido para quem estava criticando: “Deixem a mulher trazer um pouco de sorriso nesses dias tão difíceis.”

Já outro fã escreveu: “Quem tá criticando a narcisa, NÃO CONHECE A NARCISA.” E muita gente concorda! Na rede social X/Twitter, a maior parte do público defendeu a socialite: “Só a Narcisa tem ‘licenca poética’ pra fazer um vídeo desse... de qualquer outra pessoa seria um desrespeito.” brincou uma fã. Seguida de uma outra fã que comentou: “Gente, ela não faz por mal, a Narcisa é assim mesmo.”

Para quem não sabe, Narcisa, dona do bordão “Ai que loucura”, coleciona um histórico de memes na internet, relembre os mais conhecidos:

“Venha ver seus fãs”

O meme mais recente de Narcisa deu o que falar! A socialite apareceu em uma das janelas de sua mansão, com um megafone chamando por Madonna (65), que estava hospedada no Copacabana Palace. “Onde você esta? Venha ver seus fãs!”

“Conta da Catharina”

Em um vídeo publicado em 2021, no seu canal do Youtube, Narcisa entrevista a atriz Maitê Proença (66). Durante a conversa, houve um problema de conexão em que a tela de Maitê ficou travada, e a socialite ficou sem entender o que havia acontecido.

Quando a tela travou, Maitê falava sobre uma das duas filhas de Narcisa, e ela, sem entender que a tela estava travada, insistiu para que Maitê continuasse: “Conta da Catharina”, disse insistentemente. Isso foi o suficiente para que a cena virasse meme na internet.

“Quer um processo?”

Narcisa é jornalista e advogada. Quando o público ficou sabendo das duas formações da socialite, mostraram-se indignados. Um internauta chegou a postar em tom de incredulidade que ela é advogada, e Narcisa prontamente rebateu: “Quer um processo?” escreveu.

Depois disso, o público das redes sociais passou a responder qualquer afronta ou piada online com a mesma frase.

“Ele caiu do telhado”

Em 2022, Narcisa apareceu em um vídeo pedindo ajuda a um amigo que havia se acidentado. O meme viralizou, porque apesar de estar falando sobre um assunto delicado, a socialite sorria enquanto solicitava ajuda do Brasil e do mundo.