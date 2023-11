Vídeo de Flávia Alessandra em show de Taylor Swift viraliza: “Alguém viu?”

A atriz Flávia Alessandra foi ao show da cantora Taylor Swift e vídeo de encontro com fãs viralizou nas redes sociais

Nesta quinta-feira, 23, um vídeo de Flávia Alessandra começou a viralizar nas redes sociais. O vídeo foi gravado no show da cantora Taylor Swift e algumas fãs da atriz a reconhecem. Porém, após cumprimentar as admiradoras, Flávia faz uma pergunta inusitada que divertiu os internautas.

O vídeo publicado por uma fã de Taylor começa com Flávia de costas. Quando a jovem reconhece Flávia e começar a gritar seu nome, a atriz se vira e esbanja simpatia. De repente, a esposa de Otaviano Costa diz: “Alguém viu minhas filhas?”. “Quando eu percebi quem estava assistindo o show na minha frente”, escreveu a fã sobre o encontro com Flávia na legenda do vídeo.

Diversos internautas adoraram o vídeo e rasgaram elogios a Flávia. “Diva”, elogiou um fã. Outro internauta opinou: “Meu Deus, que fofa”. E a fã que postou o vídeo também escreveu nos comentários: “Ela gritando junto com as meninas, juro, por que ela é assim? Te amo Flávia”.

“Melhor vídeo da Eras Tour [turnê de Taylor Swift] até agora é esse”, declarou uma fã. E outra admiradora comentou: “Esse vídeo é perfeito em tantos níveis”. Uma internauta ainda declarou: “Eu teria exatamente a mesma reação que elas”.

Inclusive, a própria Flávia Alessandra compartilhou o vídeo em seu perfil no X (antigamente conhecido como Twitter) e deu mais detalhes sobre o momento. “Eu amo! Ps: Para quem quiser saber... sim, eu encontrei minhas filhas”.

As filhas de Flávia Alessandra, assim como a atriz tem bastante destaque na mídia e presença nas redes sociais. Recentemente, Giulia Costa, fruto do relacionamento de Flávia com o diretor Marcos Paulo (1951-2012) veio a público rebater críticas sobre seu corpo após publicar algumas fotos.

😂😂😂 eu amoooo!!



ps: pra quem quer saber… sim, encontrei minhas filhas🙏🏼 https://t.co/fGEaMeyMCJ — Flávia Alessandra (@FlaviaAleReal) November 23, 2023

Toda produzida!

Ainda nessa última quarta-feira, 22, Flávia deixou seus seguidores babando ao surgir toda produzida para um evento. A famosa esbanjou beleza ao escolher um look brilhante para o compromisso.

O vestido preto eleito pela loira possuía recortes estratégicos com uma fenda lateral que deixava sua perna à mostra. A famosa ainda posou e fez carão para os diversos ângulos mostrados nas fotos compartilhadas.