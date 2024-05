Vidente faz previsão para Bruna Marquezine: ‘Só em 2025’

Como anda a vida amorosa de Bruna Marquezine? Vidente faz previsão para o campo do amor na vida da atriz brasileira

A atriz Bruna Marquezine está oficialmente solteira há alguns anos, mas já foi envolvida em alguns rumores de affair. Agora, a vidente Izadora Morais revelou uma previsão sobre a vida amorosa da artista.

A sensitiva contou que a atriz deverá assumir um namoro em 2025. Além disso, ela afirmou que a atriz está envolvida em um romance hoje em dia, mas os dois ainda não assumiram o namoro por causa de inseguranças e segredos. "A Bruna esconde essa relação há tempos e o rapaz não quer aparecer publicamente, pelo menos por enquanto. Entre idas e vindas, eles vão se assumir de fato só em 2025. Será uma união longa, mas não para sempre. Ainda existem muitas incertezas, muitas amarras. E não só isso, a família dela vai aumentar", disse ela.

A sensitiva ainda apontou que existem traumas do passado. "Esse homem leva uma vida de segredos. E isso pode gerar uma certa insegurança, uma desconfiança. Um grande segredo virá à tona, algo bem íntimo que vai viralizar e tomar conta das redes sociais. Mas Bruna vai seguir na relação. Ela deve se mudar do Brasil, vejo contratos positivos. Muito trabalho e ganhos", afirmou.

Recentemente, Bruna Marquezine foi apontada como affair do ator João Guilherme. Os dois foram vistos trocando carinhos em eventos, mas não assumiram nada publicamente.

Irmã de Bruna Marquezine chama atenção

Irmã de Bruna Marquezine, Luana Maia roubou a cena ao compartilhar um novo vídeo nas redes sociais. A jovem mostrou que tem o mesmo timbre de voz que sua irmã famosa e surpreendeu os internautas.

Tudo começou quando Luana gravou um vídeo para divulgar o projeto Em Movimento, que une dança contemporânea com composição cênica. No entanto, o que chamou a atenção dos internautas foi a voz dela.

Luana mostrou que tem a voz muito parecida com a irmã. “A mesma voz da Bruna”, disse um seguidor. “Mais parecida com a Bruna do que a própria Bruna”, brincou um fã. “Muito igual. O sorriso, o olhar… parece ela na antiga”, comentou mais um. “A cara da Bruna”, escreveu outro.