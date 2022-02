Victoria e David Beckham compartilham cliques fofos do casal no Valentine's Day

Victoria Beckham postou uma foto do casal quando eram jovens, e David postou duas fotos com sua amada

Nesta segunda-feira, 14, para celebrar o Valentine's Day, David (46) e Victoria Beckham (47) compartilharam suas fotos de casal!

A ex-Spice Girl publicou em seu Instagram um clique do casal quando eram mais jovens. Na legenda, a cantora explicou o contexto da foto: "1998 em Nova York! E ainda é meu namorado 24 anos depois. Tirada no dia em que descobrímos que eu estava grávida com a Brooklyn Beckham! Te amo".

Já o ex-jogador de futebol, compartilhou em suas redes sociais duas fotos com sua amada. Uma mais recente, e outra antiga. De brincadeira, o atleta ainda postou uma foto com a sua filha Harper (7).

Para legendar a sequência de fotos, David escreveu: "Feliz Dia dos Namorados para as minhas meninas! Duas mulheres lindas e fortes. Inclusive, Harper lembre-se que seu pai será sempre seu namorado! Te amo Victoria Beckham".

Na postagem de Victoria, outra ex-Spice Girl apareceu para comentar a foto! Melanie C (48) escreveu nos comentários:" As memórias! Tenham um dia lindo".

E no post do ex-futebolista, seus fãs amaram o clique o casal! "Você é o pai e marido ideal! Victoria tem sorte de te ter", comentou uma seguidora. E outro fã desejou: "Feliz Dia dos Namorados David e Victoria".

