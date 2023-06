Victoria De Angelis, do Måneskin, surpreende brasileiros com biquíni do Brasil

Baixista da banda Måneskin, Victoria De Angelis ostenta corpão impressionante ao posar com biquíni com bandeira do Brasil

Nesta última quinta-feira, 8, a artista Victoria De Angelis, baixista da banda italiana Måneskin, surpreendeu todos seus seguidores brasileiros ao posar com um biquíni estampado com a bandeira do Brasil. Curtindo o sol para renovar seu bronzeado, a italiana arrancou uma enxurrada de elogios dos internautas brasileiros por seu corpão maravilhoso.

Em seu perfil oficial, a baixista italiana compartilhou duas fotos em meio às flores amarelas, mostrando seu corpão impressionante. Com uma barriga para lá de chapada, Vic deixou à mostra seu piercing no umbigo e sua tatuagem na barriga. O que mais chamou a atenção dos internautas, claro, foi o biquíni verde e amarelo, que conta com uma bandeira do Brasil na peça da parte inferior.

Os comentários foram inundados de brasileiros que elogiaram tanto a beleza da baixista italiana, quanto à referência ao Brasil. “Eu adoro isso”, comentou a cantora Giulia Be. “Venha para o Brasil!”, pediu um fã da banda. “No Brasil, nós dizemos: ‘Gostosa para caralh*’”, exaltou uma terceira internauta.

“Tá bom, mas vir morar aqui na minha casa no Brasil nada né”, brincou uma outra usuária. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Vic De Angelis.

Uma publicação compartilhada por Victoria De Angelis/ Måneskin (@vicdeangelis)



A primeira vez que Victoria e sua banda, Måneskin, vieram ao Brasil, foi no ano de 2022, para se apresentar na cidade do Rio de Janeiro. Além disso, tiveram um show que aconteceu na cidade de São Paulo. Para marcar um ano desde sua vinda, a banda italiana já tem data para voltar. Nos dias 1, 2 e 3 de novembro, o Måneskin chega às terras tupiniquins para mais apresentações para os amantes do rock.

Måneskin é uma banda italiana formada na cidade de Roma, no ano de 2016, pela baixista Victoria De Angelis, o guitarrista Thomas Raggi, o baterista Ethan Torchio e o vocalista Damiano David. A banda ganhou muita notoriedade no mundo da música após lançar um cover da canção Beggin’, que originalmente foi feita por Frankie Valli & The Four Seasons, no ano de 1967.