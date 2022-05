Victoria Beckham se apavora após mulher perseguir sua filha: ''Ela vive com medo''

Victoria Beckham está em pânico após stalker tentar invadir a escola de sua filha mais nova, Harper Seven

Victoria Beckham (48) ficou apavorada pela segurança de sua família após uma mulher chamada Sharon Bell (58), ir até a escola da sua filha caçula, Harper Seven (10), para tentar falar com ela.

De acordo com o portal Mirror, a mulher alega que a estilista e o ex-futebolista David Beckham (47), roubaram seus óvulos e que a menina seria sua filha. A mulher também teria enviado cartas para as casas da família em Oxfordshire e Londres.

Victoria Beckham está em pânico após mulher tentar invadir a escola de sua filha mais nova no Reino Unido:

O veículo conta que a Spice Girls estava na escola quando a mulher tentou falar com a sua filha, e ficou aterrorizada com a situação. “Ela vive com medo de que Harper Seven e os outros filhos estejam se tornando alvos muito reais”, disse uma fonte próxima à família, relatando a situação.

A fonte anônima ainda acrescentando que a estilista teria supostamente surtado quando o marido compartilhou um vídeo no Instagram dele levando a filha para casa após um dia comum de aula. Na ocasião, o modelo teria divulgado imagens de uma caminhada pelo parque em que a herdeira aparecia com uniforme da escola.

O casal sempre quis dar a seus filhos uma vida normal, mas o medo da estilista após o caso de perseguição – e a invasão em uma de suas mansões em em fevereiro – está crescendo, e ela diz estar apavorada que seus filhos corram riscos ou sofram qualquer tipo de violência.