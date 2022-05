Victoria Beckham posta fotos ao lado de amigas no casamento do filho

CLIQUES COM AS AMIGAS!

Victoria Beckham compartilhou algumas fotos ao lado de Eva Longoria e Serena Williams no casamento do filho Brooklyn

CARAS Digital Publicado em 20/05/2022, às 18h08

Nesta sexta-feira, 20, Victoria Beckham (48) compartilhou algumas fotos no casamento do seu filho Brooklyn Beckham (23) com a atriz Nicola Peltz (27).

O casamento do filho de Victoria e David Beckham (47) aconteceu no início de abril em Palm Beach nos Estados Unidos.

A ex Spice Girl publicou em seu Instagram algumas fotos com a tenista Serena Williams (40), a atriz Eva Longoria (47) que recentemente apareceu no red carpet do Festival de Cannes, e com a filha Harper Seven (10).

Na legenda da postagem, a empresária escreveu: "Um trowback de sexta a noite celebrando com amigos depois do casamento !".

Para o casamento de Brooklyn e Nicola, o Príncipe William e sua esposa Kate Middleton foram convidados. Porém, o Príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle não receberam o convite.

Confira aqui as fotos de Victoria Beckham no casamento!