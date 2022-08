Victor Pecoraro surge em clima de romance com a nova namorada, Rayanne Morais

Após separação polêmica, Victor Pecoraro se declara para a atriz Rayanne Morais: 'Você me faz bem'

Redação Publicado em 01/08/2022, às 12h55

O ator Victor Pecoraro apareceu em clima de romance com a atriz Rayanne Morais após separação polêmica. Ele terminou o casamento de 13 anos com Renata Müller e foi acusado de traição. Agora, o artista compartilhou uma foto com a nova namorada e falou sobre o amor deles.

"Deus me deu você pra cuidar e para juntos caminharmos em amor e companheirismo… meu desejo é que seu novo ciclo seja recheado de tudo que está programado por Deus pra você viver. Eu quero caminhar contigo e te fazer feliz todos os dias, você me faz bem e desde que você entrou em minha vida sinto-me o homem mas agraciado. Celebrar tua vida é celebrar meu presente mais especial. Parabéns vidaaaaaa", disse ele.

Ao ver o post do amado, Rayanne comentou: “Te amo vida!”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por V I C T O R P E C O R A R O (@victorpecoraro)

Victor Pecoraro se pronuncia após rumores da separação

Na época da polêmica envolvendo o fim do seu casamento, Victor Pecoraro se pronunciou sobre a acusação de ter se envolvido com outra mulher antes do divórcio.

“Pedi perdão a Renata pela atitude precipitada de me envolver com uma pessoa, mas não de me separar. Errei em ter me precipitado em me envolver com uma pessoa, enquanto eu deveria ter esperado para isso, em respeito ao meu casamento de 13 anos, mas eu estava muito magoado e não quis esperar. E não é questão de ser a Rayanne, poderia ter sido qualquer outra pessoa. A questão é eu ter aberto o meu coração para me envolver com outra pessoa”, disse ele.

E completou: “Poderia ter feito isso com cinco, seis, oito anos de casado, mas não fiz. Tinha uma esperança em lutar pelo meu casamento e fizemos isso por 13 anos. Sempre fomos muito reservados, corretos, sempre quis fazer a coisa certa, mas chegou em um ponto no qual desisti do meu casamento”.

