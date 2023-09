Victor Meyniel pede justiça após sofrer agressão: “Nada sairá impune"

Victor Meyniel, ator e influenciador que foi vítima de agressão no último fim de semana, atualiza seu estado de saúde e exige justiça em relato forte

Na manhã desta segunda-feira, 4, o ator e influenciador digital Victor Meyniel usou as redes sociais para fazer um desabafo corajoso e exigir justiça. Após ter sido agredido na portaria de um prédio na Zona Sul do Rio de Janeiro no último fim de semana, ele compartilhou atualizações sobre seu estado de saúde em um relato emocionante.

Através do stories no Instagram, Victor se pronunciou com uma nota: “Queria agradecer todas as mensagens que tenho recebido de carinho e apoio nesse momento e dizer que está tudo bem na medida do possível, me recuperando fisicamente e emocionalmente com uma rede de apoio infinita”, disse o influenciador, que ficou conhecido por gravar vídeos humorísticos.

“Ontem foi um dia de um novo ciclo pra mim e aproveitei para me cercar de pessoas queridas e de muito amor!”, Victor abriu o coração sobre sua recuperação e contou que todas as medidas legais já estão sendo tomadas: “A justiça está sendo feita, nada sairá impune”, relatou o ator, que atuou nos filmes "A última festa" e "Um Natal Cheio de Graça".

Para finalizar, o influenciador agradeceu sua equipe jurídica e deixou um recado emocionante: “Obrigado mais uma vez pelo compadecimento de todos para comigo. Não somos um só”, ele concluiu a publicação. Vale lembrar que os advogados alegam que Victor tenha sido alvo de agressão por homofobia.

Victor Meyniel atualiza seu estado de saúde e exige justiça em relato forte - Reprodução/Instagram

Em nota, a assessoria do artista também se pronunciou sobre as medidas legais: “O ator, junto com sua mãe, Regina Meyniel, prestaram queixa na 12 DP (...) O ator passou por exame de delito no IML e foi atendido pela UPA. O agressor foi preso e encaminhado na tarde de sábado e levado para o hospital”, comunicaram através das redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Victor Meyniel recebeu apoio de famosos:

O ator Victor Meyniel, que foi vítima de agressão e homofobia recebeu o apoio de diversos famosos, inclusive, do ator João Guilherme. O filho de Leonardo foi ao seu Twitter lamentar o caso e deixar seu apoio ao ator; confira a declaração.