Vestido luxuoso e fazenda colonial: Saiba detalhes do casamento de Nelsinho Piquet e Patsy Zurita

Nelsinho Piquet e Patsy Zurita estavam noivos desde julho deste ano, quando o piloto fez o pedido em uma praia em Ibiza

Nelson Piquet Jr. e Patsy Zurita se casaram nesta quinta-feira, 21, em um evento luxuoso no interior de São Paulo. Registros da cerimônia foram compartilhados nas redes sociais e deixaram os seguidores do casal encantados com cada detalhe do evento, que contou com cerca de 280 convidados.

A cerimônia aconteceu na fazenda em estilo colonial Santa Bárbara, em Itatiba, interior de São Paulo. Em entrevista à Vogue Brasil, a moça revelou que ficou em um quarto especial com direito a vista privilegiada para o espaço da festa.

“É um lugar muito lindo, muito incrível e funcional, com tudo pensado para casamentos. O quarto em que me arrumei era de frente para a cerimônia, então acompanhei tudo acontecendo enquanto me arrumava. Tudo é perto e de fácil acesso”, disse Patsy.

Conforme informações do jornal Extra, para alugar somente o espaço do local, os valores estipulados em 2020 eram de R$ 15 mil a R$ 42 mil. Vale destacar que o casamento do herdeiro de Nelson Piquet contou com a presença de diversos famosos do automobilismo internacional, como o piloto holândes Max Verstappen.

A fazenda colonial foi fundada em 1868 e oferece hospedagem para os noivos com café da manhã. O salão de festas tem 700 metros quadrados e capacidade para 350 pessoas, com possibilidade de ampliação para até 700. O salão da sede acomoda até 90 pessoas e, no estacionamento, cabem cerca de mil carros.

Para o casório, a noiva usou um vestido minimalista assinado por Giovanna Ristori da D’Gio Atelier. Ela conta que esse foi o primeiro vestido de noiva encomendado para a marca e acabou fazendo do jeitinho que esperava. “Foi muito emocionante ver o resultado final", disse ela sobre o decote em V e a saia removível, que contava com uma longa cauda e dobradura nas costas.

Os dois estavam noivos desde julho deste ano, quando o piloto fez o pedido em uma praia em Ibiza. "E do nada, no lugar mais lindo que eu já fui, eu vou me casar. Te amo te amo te amo! Obrigada por ser meu namorado, companheiro, amigo e agora meu noivo", a hipista se declarou em suas redes sociais.