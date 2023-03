Vera Zimmermann faz rara aparição com a esposa em novas fotos

Ex-namorada de Jô Soares,Vera Zimmermann faz 59 anos e ganha homenagem da esposa, Luciana Ramanzini, que revela fotos românticas das duas

A atriz Vera Zimmermann está em festa nesta quinta-feira, 30. Isso porque ela acaba de completar seus 59 anos de vida. Para celebrar a data especial, a esposa dela, a diretora e atriz Luciana Ramanzini, fez uma homenagem especial nas redes sociais.

Ela exibiu fotos raras das duas juntas em clima de romance e encantou os seguidores. “Parabéns, meu amor! A vida te saúda! Que só o bem te acompanhe, como o bem que você faz. Queria poder beijar teu coração”, disse ela na legenda.

O romance delas se tornou público em 2022, na época em que trabalharam juntas na peça As Cangaceiras, Guerreiras do Sertão. No passado, Vera teve um breve namoro com o apresentador Jô Soares em 2006 e também já viveu um affair com Caetano Veloso na década de 1980.

A atriz está longe das novelas desde que atuou em O Rico e o Lázaro, da Record TV. Antes disso, ela também esteve nos elencos de Os Dez Mandamentos, Amor à Vida, O Astro e TiTiTi.

Veja as fotos de Vera Zimmermann com sua companheira no álbum abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Ramanzini (@luramanzini)

