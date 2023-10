Vencedor do MasterChef fica no meio de tiroteio em SP

Vencedor do MasterChef, Leo Young choca ao revela que ficou no meio de tiroteio em avenida da cidade de São Paulo

O chef de cozinha Leo Young, que venceu uma edição do MasterChef Brasil, passou um grande susto nesta terça-feira, 3, ao dirigir pelas ruas da cidade de São Paulo. Ele contou que ficou no meio de um tiroteio na Avenida Bandeirantes e viu a ação dos policiais bem na sua frente.

Nas redes sociais, ele mostrou imagens da troca de tiros da polícia com os criminosos em plena luz do dia e desabafou sobre como se sentiu com essa situação. "Acabou de rolar um tiroteio aqui na minha frente. Chegaram fuzilando o carro, eu não sabia que era polícia porque estava tudo não fardado, polícia civil. Chegou atirando pá pá pá. Eu travei, achei que era cena de filme. Sei lá, não entendi", afirmou ele.

A influenciadora digital Mariana Belém, que é filha de Fafá de Belém, contou que também estava na região e ouviu os tiros. "Eu tava exatamente do outro lado da Bandeirantes e quase vomitei de nervoso vendo os caras atirando com as portas da GARRA abertas. Só consegui acelerar e ir até uma viatura normal e gritei que estava tendo tiroteio. Fiquei com medo justamente de bala perdida com tantos carros em volta. Nem imagino o que você sentiu", disse ela.

De acordo com o site do Jornal O Globo, a ação policial aconteceu quando o patrulhamento localizou um carro envolvido em roubos e furtos a residência e foi atrás dele. Porém, o motorista não respeitou a ordem para parar o carro e os policiais agiram para efetuar a prisão. O carro e o motorista foram apreendidos.

Morte de ex-participante do MasterChef Brasil

Em julho deste ano, a equipe do MasterChef Brasil se pronunciou para lamentar a morte do ex-participante Wilson Cabral, que esteve no elenco do MasterChef Profissionais. Ele faleceu após sofrer um trágico acidente de carro.

Com a repercussão da notícia, a equipe do programa lamentou a partida dele com uma homenagem nas redes sociais. “Chef Wilson Nunes Cabral Neto. A família MasterChef Brasil agradece por tudo e por tanto. Descanse em paz”, disseram.

Wilson Cabral faleceu no dia 21 de julho de 2023 após um período internado. Ele sofreu um grave acidente de carro uma semana antes. Ele chegou a ser internado em um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.