Vencedor do Gran Hermano, Marcelo Corazza é preso em Buenos Aires

Marcelo Corazza, que foi vencedor do Gran Hermano e é produtor do reality show, foi preso na Argentina após batida da polícia durante investigação

O produtor Marcelo Corazza, que já venceu uma das temporadas do reality show Gran Hermano – que é a versão argentina do Big Brother -, foi preso na última segunda-feira, 20, pela Polícia da Cidade de Buenos Aires, na Argentina. De acordo com o site da Editora Perfil, ele foi detido durante uma batida da policial em sua casa.

A publicação ainda revelou que as informações sobre a investigação são mantidas em sigilo, mas existem rumores de que o caso esteja envolvido com um suposto tráfico de pessoas.

A investigação policial já prendeu quatro pessoas nesta operação. Por enquanto, a emissora Telefé não se pronunciou sobre o assunto. Porém, a jornalista Laura Ubfal fez um post no Twitter. “Não há relação entre o assunto e sua atuação como produtor no Gran Hermano. De qualquer forma, os advogados do canal estão por dentro do assunto, apurando as razões da questão”, disse ela.

Marcelo Corazza venceu a primeira temporada do Gran Hermano em 2021 e atualmente trabalha como produtor do reality show na temporada de 2022-2023 como colunista na Telefé e assistente de gala. Antes de participar do reality show, ele era treinador de um time de rugby. Depois da vitória, ele se dedicou à carreira de produtor.