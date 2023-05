Vem ‘Baby Tody’ aí? Jojo Todynho abre o coração sobre sonho de ser mãe

Cantora Jojo Todynho revela detalhes de novo affair e confessa que deseja ter filhos futuramente: “Só falta eles para completar”

Durante um bate-papo com seus seguidores nas redes sociais nesta quarta-feira, 24, a cantora Jojo Todynho (26) abriu o coração e revelou o maior sonho de sua vida: ser mãe! A artista, que vive um affair com um homem misterioso após seu divórcio com o ex-militar Lucas Souza, contou que pretende ter filhos futuramente.

O assunto surgiu quando um fã quis saber mais detalhes sobre os objetivos futuros de Jojo. Em uma caixinha de perguntas, o seguidor enviou: “Qual seu maior sonho ainda não realizado?”, a cantora não escondeu a resposta e foi bem direta sobre a vontade de ter filhos no futuro: "Meus baby tody. Só falta eles pra completar”, ela confessou.

Jojo ainda explicou que agora não é o momento: “Mas na hora certa, Deus tá no controle", ela completou. A estudante de direito também aproveitou a curiosidade dos fãs na caixinha para revelar mais detalhes sobre seu novo romance, com quem mantém discrição e faz raras aparições, sem mostrar o rosto do rapaz.

Um seguidor perguntou se o novo amado de Jojo era branco: “Ele não é retinto, mas é um homem negro. Um tom a menos do que o meu, mas é negão", ela revelou enquanto arrumava o cabelo em um salão de beleza. Segundo o colunista Leo Dias, o novo amor de Jojo é o carioca Renato Santiago, mas a cantora ainda não confirmou a identidade do namorado.

De novo visual, Jojo Todynho manda recado ousado e chama atenção:

A ida ao salão de beleza não foi à toa! Jojo Todynho aproveitou para se distrair com a caixinha de perguntas enquanto mudava o visual no cabeleireiro. Após passar por uma transformação, colocando mega hair loiro e com franja, a famosa surgiu poderosa e mandou um recado pra lá de ousado.

"Nem pu*ta, Nem santa…. Apenas Jordana! ☺️#docinhodelimão", disse Jojo Todynho na legenda do clique em que exibe o novo visual.