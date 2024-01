Velório de João Carreiro é marcado pela emoção e homenagem sobre o caixão

Velório de João Carreiro é marcado por emoção; despedida gerou uma verdadeira comoção na Câmara Municipal de Campo Grande/MS

O adeus a João Carreiro tomou emocionou os moradores de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, na manhã desta quinta-feira, 4. É que a Câmara Municipal da cidade recebeu o corpo do artista para as últimas homenagens.

No local, fãs, artistas, amigos e familiares se despediram do sertanejo. Agora, o corpo seguirá para o ginásio Aecin Tocantis, em Cuiabá, onde será realizado a segunda parte das homenagens ao artista que faleceu aos 41 anos.

No momento mais comovente, um chapéu de sertanejo foi colocado sobre o caixão do artista. Muitos familiares não conseguiram segurar a emoção e foram às lágrimas. O momento foi registrado por veículos locais.

João Carreiro faleceu aos 41 anos após passar por uma cirurgia para corrigir um problema cardíaco. A operação foi bem sucedida, mas horas depois ele sofreu uma piora no quadro clínico e não resistiu. Até 2014, ele formou dupla com Capataz.

Esposa presta homenagem

Francine Caroline, esposa do cantor sertanejo João Carreiro, publicou uma tocante homenagem ao marido na madrugada desta quinta-feira, 4. Após a confirmação de sua morte, ela deixou uma mensagem.

De luto, ela se declarou ao marido. "Minha vida me deixou", disse ela emocionando os fãs. Foi ela quem também estava atualizando os fãs sobre o quadro clínico do artista que passou por uma cirurgia cardíaca delicada.

Recentemente, em um de seus últimos posts, Francine Caroline publicou uma declaração de amor ao marido. "Eu me apaixono por você todos os dias!! Eu sou abençoada, porque sou amada por você!! Meu mundo é um lugar melhor por sua causa!! Nós encontramos o amor bem aqui onde estamos em nossos corações. Feliz aniversário, minha vida, eu te amo!!!", escreveu ela.