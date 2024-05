Veja o antes e depois da cirurgia de frontoplastia de Brunna Gonçalves

Brunna Gonçalves passou pela cirurgia de frontoplastia, que é a redução do tamanho da testa, e surpreendeu com as fotos de antes e depois

A dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves agitou as redes sociais ao contar que passou pela cirurgia de frontoplastia, que é feita para reduzir o tamanho da testa por meio do avanço capilar. O procedimento foi um sucesso e ela já exibiu fotos de antes e depois por meio do perfil do seu médico nas redes sociais.

Nas imagens, os fãs puderam ver a mudança no perfil da artista após o avanço do couro cabeludo em direção de sua testa. A foto foi feita logo após a cirurgia. Agora, ela está em período de recuperação.

Nas redes sociais, ela celebrou o sucesso da cirurgia plástica. "Finalmente fiz minha cirurgia de frontoplastia com avanço capilar. Vocês sabem que sempre foi um sonho para mim, porque tinha muita insegurança com relação a minha testa. Eu não fazia coque ou várias penteados por causa dessa insegurança e faz alguns anos que eu estava pesquisando alguém que me passasse confiança para fazer essa cirurgia", disse ela.

E completou: "Primeiro, eu não fazia porque não tinha dinheiro e, na internet, não têm muitos conteúdos sobre isso, só de médicos, mas não de pessoas que vivenciaram [a cirurgia]. Enfim, estou feliz e realizada!".

Brunna Gonçalves

Grávida? Brunna Gonçalves nega

A dançarina e influenciadora Brunna Gonçalves contou aos seguidores que realizou uma frontoplastia, uma cirurgia para reduzir a testa remodelando a parte frontal do rosto. Já em processo de recuperação, a esposa da cantora Ludmilla aproveitou o momento de repouso para responder algumas dúvidas a respeito do procedimento.

Em seu Instagram oficial, após abrir uma caixinha de perguntas, Brunna recebeu diversos questionamentos sobre uma possível gravidez. Isso porque, no fim do ano passado, ela e Ludmilla decidiram iniciar o processo para engravidar através de FiV (fertilização in Vitro).

"Você está grávida?", questionou um internauta. Direta e reta, a influenciadora negou que esteja esperando seu primeiro filho com a esposa e ressaltou que jamais faria qualquer cirurgia caso uma gestação fosse confirmada.

"Vocês se fazem, né? Vocês acham que se eu tivesse grávida, eu ia fazer uma cirurgia? Acham que eu sou maluca, que eu tenho algum problema? Claro que eu não tô grávida, né, gente? Fiz exame, vou mostrar para vocês", disse Brunna Gonçalves, mostrando o resultado negativo para gravidez.