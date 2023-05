Vai ser papai? João Gomes teria reatado namoro ao descobrir segredo de Ary Mirelle

João Gomes teria reatado namoro ao descobrir que ela estava escondendo que está grávida

Após reatar o namoro e surpreender os fãs, o cantor João Gomes pode virar assunto mais uma vez. É que boatos indicam que Ary Mirelle está esperando o primeiro filho do famoso. Esse teria sido o motivo que fez com que os dois reatassem o relacionamento.

As informações são do colunista Pablo Oliveira, do Observatório da TV. Segundo ele, a bela teria inclusive tentado esconder a gravidez, porque não queria que os dois reatassem só porque ela estava grávida.

Só que ele teria descoberto a informação e procurado Ary Mirelle - vale lembrar que nas últimas semanas, a mãe do cantor se envolveu em uma confusão ao criticar publicamente a jovem nas redes sociais.

No domingo, o cantor João Gomes agitou uma multidão de fãs durante um festival de música na tarde na cidade de São Paulo. Além de cantar os seus sucessos no palco, ele ainda recebeu a visita especial de sua namorada. Os dois trocaram beijos e carinhos na frente dos fãs do artista e esbanjaram romantismo. Vale lembrar que eles reataram o namoro há poucas semanas após uma breve separação.

Durante a madrugada o cantor também declarou seu amor por Ary Mirelle. Ele fez stories dos dois juntos e falou sobre o que sente por ela. “Essa menina alivia todos os meus anseios.. Quando estou sozinho, sinto muito sua falta. Nem gosto de pensar que um dia te fiz chorar. Eu sei que somos diferentes, mas eu gosto de te ver assim... Foi assim que te conheci e me apaixonei. Eu te amo”, contou.

João Gomes confirma volta com Ary Mirelle em declaração apaixonante

Pouco mais de um mês após o término do relacionamento, João Gomesanunciou em suas redes sociais que voltou a namorar Ary Mirelle. “Quem cuida de mim”, escreveu o cantor de piseiro, na legenda da postagem que fez nos stories de seu perfil oficial no Instagram. Na foto, ele mostra a namorada sentada no pé da cama, após passar o dia doente, contando que quem cuidou de sua saúde teria sido Ary.