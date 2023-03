Vagner Mari fala sobre cirurgia plástica ‘high tech’

Cirurgião plástico está sempre antenado nas novidades tecnológicas para obter melhores resultados

O cirurgião plástico Vagner Mari, é entusiasta em modernidades, e nos falou com exclusividade sobre os novos avanços de sua área, e como tudo isso vem otimizando o resultado de suas pacientes nos últimos anos.

“Muito se fala em Lipo Lad ou HD, mas o que poucos sabem é sobre o arsenal de máquinas que temos à disposição para obter um resultado mais previsível, com menos complicações, além do tempo despendido para o treinamento para tais procedimentos”, comenta.

De acordo com ele, os aparelhos os mais cobiçados da atualidade têm nome:

- VASER Lipo: através da emissão de ondas de ultrassom, derrete as gorduras deixando-as mais fáceis de serem aspiradas e diminuindo o trauma causado pela cânula, evoluindo com menor sangramento, menos dor, mais segurança, maior retração da pele e com uma evolução mais natural;

- MICROAIRE: vibrolipo americano permite ondas vibratórias constantes, retira gordura mais facilmente, com menos trauma aos tecidos e acelera o tempo cirúrgico;

“Depois de terminada a lipoaspiração, entra em cena mais um, que é utilizado para melhorar e até evitar, em grande parte, a flacidez causada pela retirada em massa da gordurinha localizada”, explica.

Este é o popular RENUVION, responsável por emitir ondas elétricas que, capaz de aumentar a retração da pele em até 40% a mais do que uma lipo normal.

Para finalizar toda essa evolução e obter um corpo mais atlético, mais natural, Mari agora usa a própria gordura retirada na cirurgia e injeta de forma guiada por meio de ultrassonografia, em locais como packs de abdômen, peitorais, ombros, braços, pernas, região lombar e o sonhado glúteo, tão almejados por todos.

“Que esta evolução não pare por aqui e que venham muito mais novidades para deixar a população de um dos países onde mais se faz procedimentos estéticos no mundo, ainda mais bonita”, finaliza.

