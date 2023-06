Umbigo do ex-marido de Jojo Todynho vira chacota nas redes sociais: "É claro"

Umbigo do ex-marido de Jojo Todynho deixa os fãs impressionados; veja as fotos

Ex-marido de Jojo Todynho, o influenciador Lucas Souza virou chacota nas redes sociais ao ser flagrado em uma série de fotos inusitadas. É que o bonitão resolveu ir para a praia e acabou flagrado exibindo seu novo corpo.

De sunga, ele mergulhou no mar e exibiu seus músculos. Só que fãs imediatamente perceberam um detalhe curioso: o formato do umbigo do ex-militar. Nas fotos, é possível ver que ele é reto e pouco profundo.

Para os seguidores, isso é um sinal de que ele passou por cirurgias para definir o abdômen. "Gente, tá na cara que é lipo", confirmou um. "Ele é a representação real dos novos corpos masculinos", escreveu outro. "Gente, ele mexeu em tudo", disparou outro.

No final de maio, Lucas Souza preocupou os fãs ao cair no choro. Ele contou que enfrentou momentos difíceis após o fim do casamento relâmpago com Jojo Todynho. Eles se separaram apenas alguns meses após subirem ao altar.

“Eu estou feliz em contar isso para vocês porque, quando eu saí do Exército, eu saí porque estava passando por um momento de depressão muito grande na minha vida e estava longe da minha família. Só que eu realinhei minha cabeça, consegui me estruturar bem. Eu tomei essa decisão porque eu sempre sonhei em ser militar. Eu estou muito feliz mesmo”, disse ele.

Veja:

🚨EITA! Lucas Souza, ex marido de Jojo Todynho é flagrado em uma praia e seu umbigo chama atenção dos internautas, o qual disparam:



— “a abdominoplastia é perceptível através do umbigo incomum”. pic.twitter.com/UxbbVp8gCn — PopOnze (@PopOnze) June 19, 2023

Lucas Souza fez lipoaspiração

Recentemente, Lucas Souza contou que fez lipoaspiração no abdômen. Nos stories, o ex-marido de Jojo Todynho contou que está impaciente com o tempo de repouso necessário para recuperação da cirurgia. "Não aguento mais ficar de cama [...] Mas tem que respeitar, né? O pós-operatório é tão importante quanto a operação em si. Consegui dar uma fugida ontem, mas o correto é ficar 15 dias de repouso para ter um bom resultado".