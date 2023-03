Um luxo! Maíra Cardi se surpreende com presente do namorado: ''Como não se apaixonar?''

No Dia da Mulher, Maíra Cardi foi surpreendida por Thiago Nigro com lembrança luxuosa

A empresária Maíra Cardi (39) foi surpreendida pelo novo namorado, o coach financeiro Thiago Nigro (32), mais conhecido como o Primo Rico, nesta quarta-feira, 08, Dia da Mulher. Aproveitando a data, o escritor e youtuber comprou um buquê nada comum para a amada.

Lisonjeada com o presente luxuoso, a ex-BBB gravou o companheiro segurando as flores vermelhas com algumas maçãs e se mostrou admirada com a combinação diferente, de plantas com frutas.

"Que que isso? Criatividade! Meu Deus! Como não me apaixonar, vou levar pra minha casa, nunca mais te devolvo!", exclamou ela toda feliz com o mimo.

"Fui recebida assim, como não se apaixonar MAIS a cada dia? Te amo eternamente", declarou Maíra Cardi para Thiago Nigro.

A famosa e o coach financeiro assumiram o namoro publicamente na última semana e desde então compartilham alguns momentos da rotina juntos. Na sexta-feira, 03, a influenciadora revelou o motivo de ter engatado o romance com um de seus "alunos" de seu programa de emagrecimento.

Veja o presente de Thiago Nigro para Maíra Cardi:

Maíra Cardi sofre ao deixar a filha ir pela primeira vez à casa do pai sem ela

Após anunciar nos últimos dias que está em um relacionamento com o coach Thiago Nigro, a empresária Maíra Cardi mostrou que não está tendo mais o contato que tinha antes com o ex-marido, o ator Arthur Aguiar, com quem terminou o casamento em outubro do ano passado. Nesta quinta-feira, 02, inclusive, a ex-BBB gravou um momento de difícil que precisou se separar da filha Sophia (4).

Nos próximos dias será o aniversário do campeão do BBB 22 e a pequena arrumou as malas para passar uns dias na casa do pai. Querendo que a mãe fosse junto, a menina surgiu choramingando pedindo para Maíra ir com ela.

Abalada com a situação, a influenciadora registrou o momento real para seus seguidores acompanharem. "Momento sofrimento tá, primeira que vez que vai na casa do pai e ela quer que eu vá, quem é mãe sabe como é", começou dizendo.

Em seguida consolou a herdeira: "Porque a gente ta chorando? Mas acontece que, olha que coisa boa, você tem várias casas, olha quanto amor, quantas pessoas que te amam, quantas casas legais amanhã é aniversario do papai voces vão se divertir".