Ultrafarma promove viagem de incentivo na África do Sul para licenciados

Jornada premia 30 parceiros da marca Sidney Oliveira pela performance de suas lojas

A marca Sidney Oliveira está proporcionando uma emocionante experiência de incentivo na África do Sul para os licenciados Ultrafarma que se destacaram. "Esta viagem tem por objetivo premiar os 30 licenciados Ultrafarma que apresentaram as melhores evoluções na performance das suas lojas, fortalecendo a parceria e a confiança dos licenciados no modelo de negócios da Ultrafarma", diz Mário César, diretor comercial do catálogo Sidney Oliveira.