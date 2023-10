Última publicação de Matthew Perry antes da morte intriga fãs: “Deu sinais”

Coincidência trágica! Matthew Perry, o 'Chandler' de ‘Friends’, posou em banheira poucos dias antes de falecer com suspeitas de afogamento

A notícia da morte de Matthew Perry, o 'Chandler' na série 'Friends', chocou o mundo do entretenimento. O ator foi encontrado morto neste sábado, 28, em sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos, com suspeitas de afogamento. Em sua última postagem, o artista posou em sua banheira, alimentando especulações sobre uma possível premonição.

Conforme informações do TMZ, Matthew teria sido encontrado sem vida em sua banheira de hidromassagem, e não foram encontradas substâncias ilícitas no local. O tabloide americano também informou que os socorristas foram acionados para atender a um caso de parada cardíaca em um homem de 50 anos em sua residência.

Apenas cinco dias antes de sua morte, o eterno amigo de ‘Friends’ surpreendeu ao compartilhar um clique inédito em sua banheira de hidromassagem: “Ah, então a água quente girando faz você se sentir bem? Eu sou Mattman”, diz a legenda da última imagem publicada no perfil oficial do Instagram de Matthew Perry.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Matthew Perry (@mattyperry4)

A coincidência trágica deixou os fãs do ator perplexos. Nas redes sociais, eles teorizaram sobre uma possível premonição: “Mathew Perry foi encontrado sem vida na banheira/piscina de hidromassagem. Há 6 dias ele colocou uma fotografia nessa mesma banheira/piscina. Cara, o Chander nos deu sinais?”, disse uma internauta no X, antigo Twitter.

“O mais macabro é que a última foto do Mathew Perry no instagram é ele numa banheira de hidromassagem”, outra admiradora se espantou com o registro. “Me nego a acreditar que ele faleceu”, lamentou mais uma. Vale lembrar que embora a suspeita seja de afogamento, a polícia de Los Angeles informou ao New York Times que investiga a causa da morte.

Matthew Perry nasceu em Williamstown, Massachusetts, em 19 de agosto de 1969. Ele cresceu no Canadá e se mudou para Los Angeles quando era adolescente. Ele fez a sua estreia profissional na TV em 1987 com 'Boys Will Be Boys', mas ganhou destaque na série 'Friends' em 1994. Durante sua carreira, ele lutou contra o vício em bebidas alcoólicas e passou por diversas internações.

Famosos lamentam morte de Matthew Perry:

Através das redes sociais, famosos e fãs se despediram de Matthew Perry e se uniram para celebrar sua contribuição ao mundo do entrenimento. Entre os amigos de ‘Friends’, Maggie Wheeler, a ‘Janice’, foi uma das poucas que surgiu na web para lamentar a morte do amigo até o momento; confira a declaração emocionante da colega de elenco.