Em dia de beleza, Bruna Marquezine faz check-in em clínica luxuosa de estética

Nada melhor que tirar um tempinho para se cuidar, não é mesmo? Por isso, nesta sexta-feira, 20, a atriz Bruna Marquezine (27), resolveu ter um dia de beleza e ir até a clínica Lu Make Up, localizada em um dos bairros mais nobres de São Paulo, para retocar alguns procedimentos estéticos.

Em um storie compartilhado em sua conta no Instagram, a musa fez questão de fazer check-in no local que é especializado em cuidados para sobrancelhas, lábios e outras áreas do corpo, especialmente o método de micropigmentação.

Não é a primeira vez que Bruna reserva uma data na agenda para ir até a clínica. Em 2021, a atriz esteve no mesmo local para realizar uma micropigmentação de sobrancelhas,para diminuir as falhas na região.

Ainda recentemente, Bruna Marquezine provou que é linda naturalmente! A atriz estava em um salão de beleza e encantou ao surgir com as madeixas encaracoladas.

Foto: Reprodução/Instagram

Na últimas semanas, Bruna Marquezine agitou as redes sociais ao aparecer magérrima durante um treino com o seu personal trainer, Chico Salgado. O profissional registrou alguns exercícios da artista na academia e mostrou o quanto ela está em forma.

Nas imagens, a morena deixou a barriguinha sarada à mostra e ostentou o corpo magérrimo ao usar apenas um conjunto de top e calça justa. No vídeo, Salgado brincou sobre o horário do treino de Bruna. “Estraga meu Big Brother Brasil mesmo. Hoje é dia de BBB e ela está aqui treinando”, brincou ele.