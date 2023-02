Tudo isso? Vaza valor da pensão paga por Neymar para o filho, Davi Lucca

Valor da pensão paga por Neymar é revelado e deixa seguidores e fãs surpresos

Uma informação revelada nesta semana envolvendo o craque Neymar Jr deixou os fãs apreensivos e gerou muitas reações nas redes sociais. É que uma revista publicou quanto ele paga de pensão para o filho, o fofíssimo Davi Lucca.

Muito discreto sobre sua vida pessoal e um papai exemplar para o pequeno, o craque desembolsa ao mês uma quantia generosa: cerca de R$ 106 mil. O valor foi revelado pela revista 'Forbes'.

O valor parece altíssimo, mas não é assim tão absurdo. Isso porque os ganhou do craque ao mês podem ultrapassar os R$ 23 milhões. Assim, o valo pago para o filho de Carol Dantas é apenas uma pequena fração do total que ele ganha.

No Natal, o filho de mostrou que está recebendo educação financeira desde a infância em sua família. É que a mamãe coruja revelou que o filho está juntando dinheiro para comprar um presente que quer muito .

Mesmo com o pai milionário, o menino fez uma vaquinha entre os familiares e amigos para conseguir juntar o dinheiro para comprar uma impressora 3D. Nas redes sociais, Carol Dantas mostrou os recadinhos da família para Davi Lucca com as ajudas para comprar o seu presente especial.