Tudo isso? Bianca Andrade ostenta em evento com look de grife de R$73 mil

A influenciadora digital Bianca Andrade (28)deixou os seguidores espantados ao mostrar mais uma produção de milhões que adquiriu para o seu closet. Dona de peças deslumbrantes, a mãe de Cris (2) surgiu na última terça-feira, 02, vestida de grife dos pés a cabeça.

Em seu Stories do Instagram, ela mostrou o look escolhido para usar durante o Web Summit Rio, o maior evento de tecnologia do mundo. Na selfie em frente ao espelho, a empresária fez questão de eleger o mesmo look usado por Kate Moss, durante a Milão Fashion Week, em setembro, do ano passado.

Para montar a produção, Bianca contou com uma jaqueta xadrez azul, que não sai por menos de $6,800 no site da marca Bottega Veneta, uma camiseta branca avaliada em $900, além de uma calça jeans de cintura baixa no valor de $6,800. Totalizando o valor de mais de R$73.000 mil.

Casa do Tubarão? Bianca Andrade compra mansão de R$ 18 milhões com aquário especial

A influenciadora Bianca Andraderevelou na web que comprou uma nova casa. Avaliadada em R$18 milhões, a residência é localizada na Granja Viana, na Zona Oeste de São Paulo. A mansão adquirida pela famosa tem o aquário especial na sala de estar. Além disso, a casa tem cinema, sauna, spa, heliponto, lareira, salão de jogos e de festa.

"Semana 3: REALIZAÇÃO, comprei a minha primeira CASA que é literalmente um SONHO (essa agora é minha), uma das minhas maiores conquistas! Olha, chega eu tô BRILHANDO de tão realizada!", contou ela sobre a conquista.