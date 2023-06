Tudo em paz! Neymar e Bruna Biancardi reaparecem juntinhos em ensaio no altar

Após boatos, Neymar e Bruna Biancardi reaparecem juntinhos pela primeira vez; veja os flagras

Em clima de paz e amor, Neymar e Bruna Biancardi foram flagrados juntos em uma série de eventos realizados nesta segunda-feira, 19. Eles apareceram no ensaio e no pré-casamento de Cris Guedes, "parça" do craque que vai se casar nesta terça. Os dois serão padrinhos da cerimônia.

Nas redes sociais, o casal apareceu no evento, mas só surgiu juntinhos em um dos registros. Em outro momento, ela posou com as madrinhas e ele com os padrinhos. Todos surgem radiantes e sorridentes nos cliques e demonstram que o clima está bom mesmo após a onda de boatos que circulou nas últimas horas.

Ontem, Bruna Biancardi se irritou e rebateu o jornalista que afirmou que os dois tinham um relacionamento aberto com acordos para relacionamentos extra-conjugais. "Da onde você tirou essa m* que você tá espalhando por aí, meu querido? Acordo do que? Mostra as provas então! Porque se não mostrar, vai levar é um grande processo nas costas".

Esse é o primeiro pronunciamento que Bruna Biancardi faz em meio aos boatos de tração. Vale lembrar que Neymar foi exposto pela affair Fernanda Campos, que mostrou o caso que eles tiveram momentos antes do jogador se encontrar com a namorada.

Vídeo do pré wedding da Bianca Coimbra e Cris Guedes no tema Casino. O casamento irá acontecer amanhã e terá como padrinhos, o jogador Neymar e sua namorada Bruna Biancardi.#bicoimbra#brunabiancardi#neymarpic.twitter.com/bHver1NpiK — Fofocalizando News (@fofocalizzando1) June 20, 2023

BRUNA BIANCARDI ESTÁ GRÁVIDA

É bom lembrar que o jogador está a espera de seu segundo filho. Sua namorada, a influenciadora Bruna Biancardi, está grávida e já exibindo a barriguinha em evidência. Para quem não sabe, ela é modelo, influenciadora digital e empresária de 26 anos de idade, nascida no dia 15 de abril de 1997. Formada em Negócios de Moda, ela ficou mais conhecida após ser vista com Neymar em 2021, durante um passeio de barco pela Espanha. Entre idas e vindas, hoje, a musa aguarda um bebê com o jogador de futebol.