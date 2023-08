A triste partida da filha de Caio Castro três dias após o nascimento

Caio Castro perdeu a filha três dias após o nascimento; ator viveu drama e nunca mais foi pai

Poucos lembram, mas o ator Caio Castro já foi pai. O galã viveu um momento mais difícil em 2013, quando perdeu a pequena apenas três dias após o parto. Ele estava atuando na novela Amor à Vida e sofreu uma dor irreparável.

Na época, ele ficava com Naise Aquino, uma das melhores amigas da atriz Giovanna Lancellotti. Ela engravidou e gerou a pequena Valentina, que morreu de forma precoce após complicações de uma má formação genética.

O drama foi tão grande que o galã tatuou um pezinho em seu braço com duas asas. Ela também fez a mesma tatuagem. O ator, que era muito discreto sobre sua vida pessoal, também foi acusado de não querer registrar o bebê.

Na época, Matheus Linhares, que fez o desenho, contou detalhes sobre a tatuagem. "Eu só criei o traço, a ideia do desenho veio dele. Não sei o motivo do desenho, mas ele não autorizou divulgar a foto do trabalho finalizado", disse o profissional.

A informação foi negada na época por uma pessoa próxima. “Em nenhum momento ele se opôs a colocar o nome na menina. Ele acompanhou a gravidez e sempre falava com ela por telefone”, declarou um amigo ao extinto site ‘Ego’.

CAIO CASTRO FEZ LONGA CARREIRA NA TV

Hoje com 34 anos, o ator Caio Castro é um dos mais bem sucedidos atores da televisão e atuou em produções como Novo Mundo (2017), A Dona do Pedaço (2019) e Todas as Flores (2023). Ao longo da trajetória, ele também namorou algumas das mais belas mulheres da televisão brasileira. Hoje, ele vive um romance com Daiane de Paula.

Recentemente, Caio Castro contou que não tem planos de atuar em 2023. De acordo com o site do Jornal Extra, ele contou que pretende ficar focado nas corridas de carro em 2023. “Tive que deixar a carreira artística um pouco de lado por alguns anos. Tanto que nesses 15 anos como ator, eu atuei em oito novelas. Praticamente, eu faço uma novela durante um ano e no outro foco numa coisa diferente. Em 2021, eu me dediquei exclusivamente às corridas de carro, e vai ser o caso do ano que vem também”, disse ele.