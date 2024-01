Trio de empresárias investe em franquia no mercado de calçados de luxo

Rafhaela Marques, Bruna e Gabriela Damasio abrem loja da Jorge Bischoff, no Shopping Ibirapuera, zona sul de São Paulo

Com talentos e experiências únicos, Rafhaela Marques, Bruna e Gabriela Damasio decidiram trilhar o desafiador caminho no universo do varejo de calçados de luxo.



Bruna possui formação em Administração, em uma trajetória iniciada no Conselho Regional de Contadores de Goiás, onde adquiriu expertise no ramo de saúde e nefrologia. Rafhaela possui mais de oito anos de experiência em Marketing e Relações Públicas, destacando-se na gestão de equipes, marketing digital e planejamento estratégico. Gabriela atua há mais de seis anos na área financeira, sempre com profissionalismo e experiência adquiridos em empresas como Enel e clínicas de diálise. Essa parceria simboliza a união de talentos únicos e destaca a importância crescente do empreendedorismo feminino, com força, resiliência e criatividade que essas mulheres trazem para o negócio inspiram outras mulheres a seguir seus sonhos.



A família traz uma dimensão especial. Trabalhar em conjunto fortalece os laços e cria um ambiente de confiança, compreensão e apoio mútuo. As três buscam por êxito comercial, mas também visam celebrar o poder do trabalho em equipe. Em 2023, abriram uma franquia da marca Jorge Bischoff, no Shopping Ibirapuera, zona sul de São Paulo.