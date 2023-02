Trilhando o caminho da boa saúde mental

Equilíbrio entre mente e corpo é essencial, e a Dra. Karine Cunha é a pessoa certa para falar sobre isso. Médica especializada em Psiquiatria, ela sempre gostou da área e teve nos livros a inspiração para a sua carreira. “Sou apaixonada pela saúde mental desde a adolescência, quando passei a ler os trabalhos de Flávio Gikovate, profissional que me conduziu à minha escolha profissional”, revela.

Formada em Medicina pela UNIFESP-EPM e com Residência no Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP (IPq-HCF - MUSP), Karine já trabalhou em diversos serviços públicos e clínicas psiquiátricas privadas, mas atualmente dedica-se quase exclusivamente ao seu consultório particular. “Atendo principalmente transtornos depressivos e ansiosos, transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia, compulsão alimentar, insônia, TDAH e autismo”, conta ela.