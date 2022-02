Travis Baker faz post se declarando para sua noiva, Kourtney Kardashian

Dois dias depois, a influenciadora postou uma foto mostrando o casal de mãos dadas

No último domingo, 29, Travis Baker(46) publicou uma foto em seu Instagram se declarando para sua noiva Kourtney Kardashian (42).

Na foto publicada pelo baterista, o casal aparece se beijando. Os dois vestiam jaquetas de couro pretas, e a influenciadora usava luvas.

Para legendar o post, o músico escreveu: "Eu morreria por você", fazendo uma referência a uma música do cantor Prince. A influenciadora e mãe de Penelope Disick (9) respondeu nos comentários: "Você, eu morreria por você".

Os fãs do membro da banda Blink-182, gostaram da aparição do casal no feed do músico. "Esse é um amor que eu quero encontrar", comentou uma seguidora. E outra fã do baterista escreveu: "O amor entre vocês dois é tão puro".

Kourtney Kardashian publica foto de mãos dadas com o noivo e fãs especulam gravidez!

E nesta segunda-feira, 31, foi a vez de Kourtney publicar um clique com o seu noivo!

Na série de cinco fotos, a irmã de Kim (41) e Khloé (37) aparece no mesmo look da foto postada por Travis dirigindo um carro. No último clique do post, as mãos do casal aparecem entrelaçadas.

Kourtney escreveu na legenda do post: "Daddy had a Buick and Mama loved to ride" (Papai tinha um Buick e a Mamãe amava dirigir), fazendo referência a uma música country de 1993.

Por conta da legenda, muitos seguidores da Kardashian começaram a especular que talvez o casal estivesse com um filho a caminho. "Mãe e pai?", questionou uma fã da influenciadora. Outro seguidor perguntou nos comentários: "Você está grávida?".

Confira aqui os posts de Travis Baker e Kourtney Kardashian!

