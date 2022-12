Traiu ou não traiu? Entenda a treta de Luciele Camargo com Denilson

Luciele di Camargo gerou polêmica ao fazer comentários sobre suposta traição de Denilson

A atriz Luciele di Camargo (45) causou a maior comoção nas redes sociais nos últimos dias após fazer comentários sobre seu casamento com o ex-jogador de futebol Denílson (45). Juntos há 15 anos, o casal tem enfrentado uma onda de boatos sobre infidelidade no relacionamento.

O caso se iniciou após o colunista Leo Dias (47) fazer uma publicação cifrada sobre um casal de famosos. Na ocasião, ele afirmou que a esposa de um comentarista da Band teria quebrado um carro de luxo ao descobrir que o marido tinha uma amante. Apesar de não citar nomes, internautas avaliaram que o jornalista estaria falando de Luciele e Denilson.

Desde então, a irmã de Zezé di Camargo (60) iniciou uma série de publicações ironizando o colunista, com direito até um vídeo no qual ela aparece furiosa quebrando um carrinho de brinquedo. A fofoca acabou ganhando novos contornos após viralizar uma informação que o caso terminou na polícia. Isso porque a suposta amante teve o aplique de cabelo arrancado durante a briga.

Em seu perfil do Instagram, Luciele, que já participou de A Fazenda 1 , compartilhou mais um vídeo debochando da situação e mostrando mechas de cabelo em cima de sua cama. "Para deixar tudo muito claro e colocar os pontos nos is. Corre para o lado e veja os vídeos que comprovam. Até o presente que ganhei", brincou ela, que também apareceu com um carrão enfeitado com laço na garagem.

TEVE PRONUNCIAMENTO

Depois da polêmica ganhar ainda mais repercussão na mídia, Luciele resolveu se pronunciar de maneira mais objetiva e até falou sobre as especulações envolvendo um suposto romance entre Denilson e Renata Fan (45), apresentadora do programa Jogo Aberto.

"A relação do Denílson com a Renata e tantas outras mulheres no ciclo de trabalho também se baseia no respeito, não preciso que ninguém pense ou acredite, mas sim que eu saiba e elas também. Só vim a público tirar sarro da situação porque já estava ficando chato. E vocês acreditando ou não na minha verdade, não vai mudar em nada na minha vida. Ponto final. Seguimos na união e bênçãos de Deus nas nossas vidas", escreveu a influenciadora.

Diferente de Luciele, internautas não colocaram um ponto final na polêmica e continuaram fazendo comentários sobre a polêmica. Alguns, inclusive, apontaram a ex-panicat Babi Muniz (32) como a possível amante de Denilson. No entanto, a própria musa fitness veio a público negar qualquer envolvimento.

Em seu Instagram, Babi apareceu revoltada com a fofoca e garantiu que não conhecia o casal. Ela ainda disse que estava cuidando de seu filho pequeno no momento em que o boato corria pelas redes sociais.

"Desde ontem, tem um pessoal da imprensa me ligando para perguntar se sou eu uma menina que apanhou, que brigou com a esposa de um cara, de um comentarista aí, e que a menina tinha perdido o megahair, os cabelos. Minha gente, uma: eu não tenho nem macho para brigar por alguma coisa, e outra, quem me acompanha viu que eu estava no hospital com o neném", desabafou Babi.