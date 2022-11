Trabalho premiado

Igor Cezar Ferreira recebe homenagem destinada àqueles que contribuem para o crescimento do País

Receber reconhecimento por um trabalho bem executado. Foi isso que viveu o empreendedor e fundador da PotenciaTruck, Igor Cezar Ferreira, em março deste ano, ao ser homenageado no 4º Prêmio Profissionais do Ano, promovido pela empresária Yumi Okamura, e entregue no Clube Curitibano, na capital paranaense. O evento busca valorizar e reconhecer os empreendedores que contribuíram para o crescimento do Brasil.