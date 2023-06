Topless, Rosalía deixa internautas malucos em fotos sensuais

Cantora espanhola Rosalía eleva temperatura da internet com fotos sensuais sem roupa

Nesta última segunda-feira, 19, a cantora espanhola Rosalía decidiu explodir os termômetros da internet! Em suas redes sociais, a famosa compartilhou um álbum de fotos para lá de sensuais, aparecendo até mesmo topless em uma das fotos, arrancando uma enxurrada de elogios de seus milhões de seguidores.

Em uma das imagens, a espanhola, que está noiva do cantor porto riquenho de reggaeton, Rauw Alejandro, aparece sentada em uma cadeira, usando uma calcinha branca e um salto alto, cobrindo seus seios e apenas o necessário com seus braços, com o celular estrategicamente bem posicionado.

Já em outros cliques, Rosalía aproveita para mostrar alguns momentos de sua vida, como selfies de perfil, posando nas ruas do Japão, para onde viajou recentemente, além de aparecer com um fofíssimo cachorrinho em seu colo. Recentemente a cantora espanhola esteve no Brasil para uma apresentação e tanto durante sua participação no festival Lollapalooza, que aconteceu em São Paulo, em abril.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios para a perfeição da cantora espanhola. “Te amo”, “Nossa Senhora, como pode ser tão linda?”, “Como te amo, Motomami”, “UAU”, “Perfeita”, “Deusa”, são algumas das mensagens que podem ser vistas na postagem. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a beleza de Rosalía.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Neymar deixa discrição de lado e tieta Rosalía durante GP de Barcelona

Há pouco tempo, durante a a corrida de Fórmula 1 no GP de Barcelona, na Espanha, o jogador de futebol do Paris Saint-Germain e craque da Seleção Brasileira, Neymar Jr., acabou cruzando com a cantora espanhola Rosalía, batendo um papo com a famosa, não deixando de tietar, como um bom fã. Através das redes sociais, um vídeo com o registro do encontro entre a cantora e o jogador de futebol começou a viralizar. Nas imagens, Neymar e Rosalía aparecem em clima bem amigável, batendo um bom papo, bem-humorados, com a artista arrancando risadas do craque da bola, que estava com sua equipe no local.